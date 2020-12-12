北市罷免福安里長案失敗　1666票不同意、515票同意

▲台北市士林區福安里長謝文加罷免案未過。（示意圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市士林區福安里長謝文加被控阻擋社子島開發，因此被連署罷免。該罷免案結果於12日出爐，同意罷免票數為515票，不同意罷免票數1666票，不同意票數多於同意票數，罷免失敗。

台北市士林區福安里第13屆里長謝文加罷免案，於12日舉行投票，台北市選舉委員會指出，罷免案投票人總數為4284人，投票人數為2191人，投票率為51.14％，有效票為2181票，其中同意罷免票數為515票，佔23.61%，不同意罷免票數1666票，佔76.39%，無效票為10票。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，投票結果為否決。

台北市選舉委員會表示，依公職人員選舉罷免法規定，選委會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果，訂於17日舉行委員會議審定罷免案投票結果，於會議結束後公告；因本次罷免案投票結果為否決，故在被罷免人剩餘任期內，不得對其再為罷免案之提議。

有關社子島福安里長罷免案一事，台北市府副發言人戴于文表示，此罷免案件市府尊重社子島民意的結果。

戴于文也表示市府團隊多年來不斷與在地居民溝通、討論，未來市府會持續關注社子島相關議題，秉持公平合理、面對問題、解決問題的精神，持續努力取得各方共識，期盼與各界共同努力，以整體及務實的態度，一起為社子島尋求更好的解方。