台二代獲拜登提名貿易代表！　戴琪：很驕傲代表美國對中國提告

▲拜登將任命台裔的戴琪(Katherine Tai)擔任貿易代表。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨總統當選人拜登(Joe Biden)正式提名台裔美籍的戴琪,出任美國貿易代表署(USTR)代表。戴琪11日在提名演說中表示,她是家庭中第一個美國人,也替自己能在世界貿易組織(WTO)代表美國對中國提告感到非常驕傲。

現職為眾議院歲計委員會民主黨貿易顧問的戴琪(Katherine Tai)在提名演說中提到,當拜登邀請她擔任貿易代表時,她腦海中出現兩個回憶,「我的父母在中國出生、台灣長大,而我的父母在我出生後5年才歸化美國籍,我是全家第一個美國人。」

Katherine Tai, nominated to be the first female and Asian American U.S. trade representative: "I look forward to harnessing the power of our trade relationships to help communities lift themselves out of the current crisis" https://t.co/sHVzHLeUdZ pic.twitter.com/2PXTejMTvj