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台二代獲拜登提名貿易代表！　戴琪：很驕傲代表美國對中國提告

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▲▼拜登將任命台裔的戴琪（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登將任命台裔的戴琪（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）正式提名台裔美籍的戴琪，出任美國貿易代表署（USTR）代表。戴琪11日在提名演說中表示，她是家庭中第一個美國人，也替自己能在世界貿易組織（WTO）代表美國對中國提告感到非常驕傲。

現職為眾議院歲計委員會民主黨貿易顧問的戴琪（Katherine Tai）在提名演說中提到，當拜登邀請她擔任貿易代表時，她腦海中出現兩個回憶，「我的父母在中國出生、台灣長大，而我的父母在我出生後5年才歸化美國籍，我是全家第一個美國人。」

戴琪接著表示，第二個回憶就是她和一位美國貿易代表署的同事前往WTO總部對中國提告，「她的雙親來自印度，而我的雙親來自台灣，當我們舉起代表美國的牌子時，我內心感到非常的驕傲。」戴琪說，這些身為美國人、為了美國最大利益的回憶讓她感激不已。

現年45歲的凱薩琳畢業自耶魯大學和哈佛法學院，之前美國與加拿大、墨西哥談判新的「美墨加貿易協定」（USMCA）時，戴琦與川普政府溝通，在加強勞工保障相關條款裡扮演關鍵角色，勞工和企業界都很支持她。她將成為第一位擔任貿易代表的有色人種。

►戴琦獲拜登提名出任美國貿易代表　萊斯掌白宮內政委員會
►雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表
►《路透》：中國對台發動「灰色地帶」戰略！　真正目的曝光

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