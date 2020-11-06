淡江大學校慶「光雕秀」今明2晚登場　4公尺大畫繪出百年淡水歷史

▲淡江大學校慶光雕秀今明兩天登場。（圖／淡江大學提供）

記者崔至雲／台北報導

淡江大學創校70週年，今、明兩晚將於校內書卷廣場舉辦光雕秀，首場將由秘書長劉艾華主持，第二場則由校長葛煥昭主持。光雕秀將透過光影特效，帶領大家穿梭時光，體驗淡江七十風華，現場更將限量發放「閃閃小禮物」，送完為止。

淡江大學指出，這次的校慶除了光雕秀外，文錙藝術中心策畫的「淡水 136、榮耀淡江七十」大畫也已經完成，這幅畫寬450公分，高110公分，由水墨、水彩、油畫及e筆，由沈禎、陳合成、蔡愛珠、王中秀、張炳煌繪製而成；以不同媒材在同一畫作上繪製，代表者東西方藝術的結合，同時將e筆畫融在畫中，最後以書法落款而成，成為貫穿古今繪畫藝術的結合。

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▲「淡水 136、榮耀淡江七十」大畫 。（圖／淡江大學提供）

淡江大學提到，這幅大畫在具有超大和各種媒材的融合應用兩項特點外，另一項特點就是名為「書畫 ZOOM IN」的新科技與畫作的結合。「書畫 Z00M IN」是文錙藝術中心主任張炳煌在研的諮詢合作，又一創新的呈現。可在畫作中指定各個畫面，由觀眾手持已開之手機靠近，即可連結已編製之相關資料，用影音方式各別呈現給觀眾慢慢欣賞。

淡江強調，「淡水 136、榮耀淡江七十」以距今 136 年前，1884 年的清法戰爭，在淡水輝煌戰勝的歷史為主軸，將滬尾之役、淡水風華和榮耀淡江七十，三個重要的歷史舞台作為畫作的內容，將於11月9日至12月17日，每日上午9時至下午5時在淡江大學文錙藝術中心展覽廳展出。