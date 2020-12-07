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屏東消防局協助打造「3D環景圖資協防救災平台」　提升救人效能

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▲屏東縣示範場域公眾使用場所及危險物品工廠3D環景圖資建置計畫，盼打造屏東成為安居智慧城， 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣示範場域公眾使用場所及危險物品工廠3D環景圖資建置計畫，盼打造屏東成為安居智慧城 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為逐步推動智慧城市，屏東縣政府試辦「屏東縣示範場域公眾使用場所及危險物品工廠3D環景圖資建置計畫」，盼打造屏東成為安居智慧城，近日舉辦計畫期末查訪及3D環景式圖資協防救災平台發表，未來將可提供災害搶救、數位觀光、文史研究、行銷推廣等各界運用。

消防局指出，火災造成死傷的原因，有很大比例可歸因於災害現場資訊不明。建築物內部格局紊亂，容易造成空間迷航導致人員傷亡，而縣內各類場所列管家數有5812處，其中包含了1490處高樓、飯店及存放危險物品的大小型工廠等搶救上有疑慮的高風險場所。

過去數十年來，災難搶救及民眾避難上均使用2D平面圖，能掌握的資訊太少，缺乏建築物內部立體空間及危險物品存放資訊，如遇上空間配置異動，將衍生搶救及避難風險。加以紙本圖資攜帶、保存不易，往往未能及時提供第一線搶救人員判讀，救災人員在高溫濃煙的低能見度環境，幾乎盲目衝入火場，暴露在極高風險下執勤。

為提升公共安全，消防局透過經濟部工業局專案計畫補助，與業者合作共同研發「建築物3D環景式圖資協防救災平台」，建置建築物內部3D環景式圖資，整合空拍及既有圖資，將建物內部配置、消防設備、危險物品存放處的重要資訊，以立體化方式呈現，協助消防救災時精確地掌握關鍵資訊，有效進行救災佈署及人命搜救作業。

消防局目前已規劃，未來將該基礎發展室內定位系統，輔助指揮官即刻派員、循線救援，協助每位消防員平安步出火場，並逐步推廣到全縣旅館飯店、大型展場、商場與危險物品工廠等有搶救疑慮場所，可望提升避難逃生效率及大幅降低救災風險。

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