網傳吃薑母鴨要小心「7部位有毒素」　畜產專家5點揭真相

▲冬天不少人喜愛和親朋好友來一鍋薑母鴨。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／綜合報導

又有假消息！網傳影片宣稱「鴨子身上有七個部位有毒不能吃，天冷吃薑母鴨要注意了」？不過，經台灣事實查核中心查證，此傳言為「錯誤」訊息。

社群平台流傳一段影片，指出：「鴨身上有幾個有毒的位置不能吃...鴨屁股的腔上囊，是鴨身上最大的淋巴組織，會吞噬致癌物質...在腹腔有這樣一種白色的組織是鴨肺，一些比較細小的灰塵顆粒和細菌會吸入肺部...（腎上腺）吃了以後會干擾人體正常的新陳代謝，從而引起中毒...鴨脖底下含有大量的淋巴...它（甲狀腺）位於鴨脖子的最底部，人吃了容易罹患甲亢...鴨頭是整個鴨身當中重金屬含量最高的一個部位...」

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▲台灣事實查核中心駁斥網傳「鴨子身上有七個部位有毒不能吃」訊息。（圖／翻攝台灣事實查核中心網頁）



台灣事實查核中心查證後對此提出報告，畜產專家提出五大澄清，一、網傳影片所稱的「毒素」，是籠統說法，無法判斷會累積在鴨子的哪一個部位。二、畜產專家指出，傳言稱「腔上囊」在台灣叫「華氏囊」，其作用是將淋巴幹細胞轉為成熟的「B淋巴細胞」，B淋巴細胞無法吞噬病原體。三、專家說，健康的家禽會自然排出呼吸道的顆粒、細菌，傳言宣稱「灰塵顆粒和細菌會吸入肺部」為錯誤說法。此外，合法屠宰場僅接受健康家禽。

四、專家指出，鴨肉的內分泌物質經過烹煮，再進入人體腸道後，會被分解、代謝成不同的小分子，影響人體內分泌的可能性不高。傳言宣稱「吃了鴨子腎上腺會干擾人體新陳代謝」、「吃了鴨子的甲狀腺容易罹患甲亢」為錯誤。五、傳言宣稱「鴨頭重金屬含量最高」，專家指出，重金屬是累積在肝臟和腎臟，不是在腦部。