天冷吃薑母鴨「敬酒」爆衝突　7煞埋伏圍毆砍好友2小時落網

記者陳豐德／新北報導

新北市五股成泰路三段前一家機車行外，30日凌晨2時許發生鬥毆砍人案件，警方獲報到場將背部中刀的徐男送醫治療，經訪查後發現，兩派人馬稍早在附近的薑母鴨店因敬酒有糾紛，謝男一方7人心生不滿，被警方驅離後又埋伏堵人行兇，專案小組案發後火速將犯嫌緝捕到案偵辦。

▲吃薑母鴨敬酒爆發衝突，謝男等7人竟埋伏圍毆砍好友。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，砍人這方的謝姓男子等7人與被害者徐男是熟識好友，30日深夜0時許約在五股成泰路三段的薑母鴨吃宵夜，但就在敬酒時發生口角糾紛，警方接獲報案到場後予以強勢驅離，喝斥雙方分批離開，警方為了防治鬥毆滋事發生，還在該路段加強巡邏。

但謝男等人離開後仍憤恨不平，於是就在薑母鴨店附近埋伏，等候2小時後直到目睹3人步出薑母鴨店時，謝男一方從轎車、機車跳下車，朝好友一頓圍毆，謝男甚至還拿出預藏的刀械砍傷徐男背部，行兇後嫌犯駕駛汽機車逃逸。

警方透過關係人指證，發現雙方就是先前在薑母鴨店遭驅趕的對象，經鎖定涉案車輛後，案發後2小時內將謝男等7人緝捕到案，全案將依刑法妨害秩序、傷害罪等移請新北地檢署偵辦。蘆洲警呼籲，酒後情緒起伏往往較大，飲酒後搭乘大眾運輸回家休息，別讓開心的餐敘演變為衝突的原因。

▼警方獲報口角衝突，到場將雙方人馬驅離。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼砍人後2小時謝男等7人被緝捕到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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