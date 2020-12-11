王美花、顧立雄夜赴日本代表官邸　蘇貞昌：我不知道

▲行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花的座車，10日晚間在仰德大道捲入一起交通事故，而這個地點，正是日本台灣交流協會代表坐落在陽明山的官邸。對此，國民黨立委賴士葆在質詢時，質疑是否參與核食解禁談判，王美花回應，這僅是與日本交流協會的一場餐敘，並未聊到核食議題。

王美花表示，這一場餐敘，是在6月擔任經濟部次長時就敲定的，且一再和對方更改時間，因為是不公開行程，所以才沒對外說明，且餐敘過程中，完全沒有談及核食解禁的議題。

賴士葆追問蘇貞昌是否知道有此事，蘇貞昌回應，並不知道。王美花則在一旁強調，這是私人行程。

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