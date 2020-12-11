外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了

▲外送哥5個月後，轉了1200元給她。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員7月期間在送餐時，不慎打破隔壁公司的花瓶，眼看賠償金要1000元，他請求「找類似的花瓶」賠償，也真的陸續傳照片回報。事後，苦主覺得他為此奔波太辛苦，便告知不打算追究；沒想到事隔5個月，外送員轉了1200塊錢給她，還傳訊息道歉「拖太久不好意思，附上200元利息。」

女網友在爆廢公社發文驚呼，「今天14:25手機通知入帳1200元，款項備註寫著花盆賠償。我心想，是之前那個送隔壁Foodpanda的男生嗎？問了公司的大家，其實都已淡忘，因為這也是今年7月初的事情了。」

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拉回到事發當時，他們算上折舊部分，開出1000元的賠償金額，外送哥聽了似乎面有難色，接著問說「那我去找找看有沒有類似的花盆可以嗎？」而原po那時一口答應了，並沒有為難對方。

女網友回憶道，「我看著妹妹收到，他陸續前往不同的盆器店家拍攝的盆器照片，但每個風格均相差甚遠，當時心想...為了花盆奔波太辛苦了，於是請妹妹轉達，表示沒關係，不用賠償了，反正也不是故意的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

意外的是，隔了這麼長時間，外送哥不僅匯款1200元，還傳了訊息表達歉意，表示「拖太久不好意思，附上200元利息。」

此舉讓她瞬間感受到一股暖流，「現在還有這種人？他居然把這件事放在心上5個月？就是因為碰到太多不好的人，我們才會發現，維持身而為人最基本的良好原則與品格，是多麼珍貴且溫暖。而我們今天確實被他療癒到，也被他振奮到了。謝謝你，陌生的意外插曲。」

對此，網友們也紛紛大讚，「一個花盆可以了解一個人的品行」、「這種人請來當員工是公司的福氣欸，因為品德不是用錢買得到的」、「年輕人態度讚」、「誠信是做人的基本，很高興他做到了」、「世界上還是有暖心的人，這個外送員的人品...無價」。