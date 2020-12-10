憑什麼賠錢！他1.2萬賠償金「全給硬幣」　2萬枚警局數到天亮

▲小李拿3大箱硬幣付賠償金。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

賠錢全給硬幣在浙江杭州上演，小李日前因電動腳踏車充電問題，與同事小王發生肢體衝突，對方掛彩後報警。小李最後要賠償2700元（人民幣，下同，約新台幣1.2萬元）醫藥費，結果賠付當日，他特地去銀行換了3箱的硬幣，共計2萬枚，最後在警局數硬幣到天亮。

綜合陸媒報導，小李與小王11月中旬因電動腳踏車的充電問題，發生爭執大打出手，期間小李咬傷小王的手指，並用電動腳踏車的U型鎖痛打對方背部。警方到場後，經過一番調解，小李同意向小王賠償2700元的醫藥費，但表示要到月底發薪水後才可以支付。

然而到了11月底的「約定日」，小李越想越不服氣，覺得「憑什麼要賠他錢」，於是想要惡整對方，故意到銀行換了3大箱1毛錢人民幣。收到一堆硬幣的小王當場氣炸，表示對方分明是故意為之，「我也不知道這錢夠不夠2700元啊」，於是則再一次報警處理。

兩人到了當地派出所後，警方勸小李「既然要賠錢，肯定要清點清楚，你這樣很難算，還不如支付寶轉賬給他」。此時，小李依舊堅稱，「我手機裡沒錢。」

▲數硬幣數了一夜。（圖／翻攝自秒拍）

為了核對數目，小李便開啟了數硬幣模式，一直從當晚8時數到隔天凌晨5時，結果發現這些硬幣合共2000元，還差700元。最終，疲憊不堪的小李乾脆地用手機轉賬補齊了700元欠款。

當地警方表示，小李這種行為，既不利己也不利他人，是典型的報復心理。有了報復心理，自然也就會有報復行為。若小李能學會換位思考，就能少很多事了。