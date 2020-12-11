蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

▲經濟部水利署長賴建信表示，有幸應蘇立委之邀，來到雲林到第一線踏查，才能更身體會民眾面臨的困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬昨（10）日下午偕經濟部水利署長賴建信、第五河川局長張庭華等人會勘雲林縣虎尾、麥寮、東勢、台西、水林、元長等地水利應急工程，待改善範圍因接近住宅區或轉彎段，現有土堤時有崩塌之虞，造成村里淹水情事不斷發生，但由於斷面較大、經費高，一直缺乏足夠資金改善。

會勘的工程包括虎尾鎮新庄子排水應急工程、麥寮鄉海豐社區抽水平台設置應急工程、東勢鄉火燒牛稠(雲115上下游)改善應急工程、東勢鄉五榔橋及第18號橋上下游護岸應急工程、水林鄉牛挑灣大排灣東段(正義西路以東)往上游 護岸改善應急工程、水林鄉萬興大排雲153上游左岸應急工程、元長鄉頂寮大排護岸改善應急工程等7件。

▲立法委員蘇治芬昨（10）日下午偕經濟部水利署長賴建信、第五河川局長張庭華等人會勘雲林縣虎尾、麥寮、東勢、台西、水林、元長等地水利應急工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經濟部水利署長賴建信表示，有幸應蘇立委之邀，來到雲林到第一線踏查，才能更身體會民眾面臨的困難。今日會勘的案件大多是仍為土堤的排水段，屬於區域性排水的瓶頸，若沒有疏通解開，淹水時易影響居民身家安全，會列入2020年應急工程來做改善，以降低淹水災害，強化排水系統。

立法委員蘇治芬表示，這些河川、排水就像一個血管網絡，非常龐大，而這些小血管經過民眾的住家或農田邊，每逢豪雨土堤就崩落，造成淹水相當嚴重，故而民眾陳情多年，但因為經費需求相當高，只能分段處理，今日會勘的7件工程，總工程費高達8千9百萬，水利署長賴建信也已承諾優先來處理，希望能紓解里民淹水之苦。

▲待改善範圍因接近住宅區或轉彎段，現有土堤時有崩塌之虞，造成村里淹水情事不斷發生，但由於斷面較大、經費高，一直缺乏足夠資金改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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