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台美推動泰國革命？「帝吧」發動假消息戰　2台人竟是大陸網軍

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▲▼大陸網軍社群帝吧散布假公文，捏造台美聯手介入泰國內政的假象。（圖／法務部調查局提供）

▲大陸網軍社群「帝吧」散布假公文，捏造台美聯手介入泰國內政的假象。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局日前追查花蓮縣劉姓、尹姓2人，涉嫌赴陸接受中共網路水軍訓練後，返台擔任「帝吧」網軍臉書社群管理員，在網路上散布關於總統大選不公、新冠肺炎疫情假訊息，企圖製造台灣社會恐慌，偵辦過程中，調查局發現「帝吧」從上個月起，在網路散布調查局假公文，企圖製造台美聯手介入泰國內政的假象，呼籲民眾不要轉傳未經查證的假訊息。

調查局指出，推特用戶「พระอาทิตย์」在11月20日發布多張文件翻拍照片，宣稱是台灣調查局發函給總統府，研討與美國推動泰國革命的公文，「พระอาทิตย์」並以泰文指責「台美介入泰國內政，造成泰國社會分裂」，隨即被大量轉傳，甚至翻譯成英文版在網路上流傳。

而調查局是在追查劉姓、尹姓等人，涉嫌在2019年8月赴陸接受中共網軍訓練後，擔任大陸網軍「帝吧」臉書社群的台籍管理員，在台灣總統大選及新冠肺炎疫情蔓延期間，散布關於選舉不公及疫情假訊息時，查出「帝吧」的陸籍成員，利用人頭帳號轉貼「พระอาทิตย์」刊登的假公文，加速散布假訊息，危害台灣國際形象。

9日花蓮地檢署指揮調查局兵分7路搜索花蓮、新北等地，並約談劉姓、尹姓等2人到案後，將涉案人員限制出境出海並限制住居，另外針對假公文案，調查局已規劃相關調查偵辦行動，希望遏止不實訊息影響政府威信。

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