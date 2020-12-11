韓正再添新頭銜！　擔任黃河流域保護發展領導小組組長

▲韓正。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院副總理韓正近日被發現又多了一個新頭銜，央視《新聞聯播》10日報導，他於周三（9日）以「推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長」的身分，主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議。

韓正在會議上強調，黃河流域生態保護和高質量發展，是事關中華民族偉大復興的千秋大計，是重大國家戰略；要切實把思想認識和行動統一到黨中央決策部署上來，貫徹「重在保護，要在治理」的要求，著力改善黃河流域生態環境，促進人與自然和諧共生，讓母親河永葆生機活力，要把水資源作為最大的剛性約束，堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產，合理規劃人口、城市和產業發展，堅定走綠色、可持續的高質量發展之路。

梳理發現，現時由韓正擔任小組組長或委員會主任的包括，推動長江經濟帶發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組、京津冀協同發展領導小組、粵港澳大灣區建設領導小組、中國國務院第七次全國人口普查領導小組、中國務院推進政府職能轉變和「放管服」改革協調小組、第24屆冬奧會工作領導小組、推進海南全面深化改革開放領導小組、中國國務院食品安全委員會。

對於黃河流域的問題，事實上在2019年9月，國家主席習近平在河南鄭州調研時，就有召開「黃河流域生態保護和高質量發展座談會」，是首次將黃河流域生態保護和高質量發展，與京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣，已上升為重大國家戰略。

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