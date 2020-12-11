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「混合體液可加強法力」神棍性侵失戀女　還射在前男友T恤

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▲▼跳蛋,情趣用品,自慰,成人用品。（示意圖／CFP）

▲潘姓男子性侵女信徒，還先購買情趣用品，謊稱是法器，讓女信徒使用。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東潘姓男子開設神壇，利用失戀的女子小曼（化名）打算挽回男友，竟說服小曼脫光衣服讓他用紙紮人碰觸乳頭和下體，之後又駕車帶小曼去購買情趣用品，謊稱這是法器，逼小曼自慰，將體液留在前男友的T恤上，自己則趁機性侵小曼得逞，也射在前男友的T恤上，還謊稱「混合體液可加強法力」。最高法院審理後，將潘男判刑7年定讞。

判決指出，僅有高中學歷的潘男，曾做過司機，開設神壇後自己擔任乩身後，利用女信徒感情陷入徬徨之際，多方性侵得逞。被害人小曼2017年8月間與男友感情生變，在妹妹的陪同下，找潘男排解。潘男認為有機可乘，先恫嚇小曼若不作法，前男友會對她永遠下咒致她於死或發瘋，小曼心生畏懼而同意其作法。潘男伺機拿出紙紮人，要求小曼全身脫光，謊稱需要私密處之體液作法，以紙紮人觸摸小曼私密處，並以手指性侵得逞。

潘男指侵得逞後，還想進一步性侵，騙小曼換房間繼續做法，要求她彎腰趴在椅子上，自己則躲在小曼背後，打算從後方硬上，但小曼不斷閃躲，潘男無法得逞。

但潘男不放棄，竟想出更變態的做法。他謊稱還需要更多的體液，要求小曼備妥情趣用品與前男友的衣服。第二天一早，潘男就開車帶著小曼與妹妹前往市區購買情趣用品，下午回到神壇後，潘男又恫嚇小曼若不作法，會被對方弄死等言語，要求小曼以情趣用品自慰，並將體液留在前男友的T恤上。潘男步步進逼，更謊稱「混合體液可加強法力」，硬上小曼得逞，最後也射在前男友的T恤上。小曼事後察覺有有異，報警處理，潘男被檢警逮捕後，提起公訴。

法院審理時，潘男否認犯罪，還不斷翻供，一下說沒以紙紮人性侵，一下說沒要求小曼使用情趣用品，是小曼說情趣用品可以讓她想起前男友，一下又說前男友T恤上的精液反應，是因為小曼母親的要求，所以他天天以自身的血液、精液在衣服上作法，所以才會驗出反應。如此瞎掰的供詞，法院當然不採信，一二審均將他判刑7年。案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

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