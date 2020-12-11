　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

吉立亞醫藥連兩年獲國家級獎項！就靠這理念感動評審

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲▼吉立亞醫藥 。（圖／業者提供）

▲國家新創獎頒獎典禮盛大登場！把科學與創新當作DNA的台灣吉立亞醫藥一舉抱走兩項大獎。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

動員80位評審、歷經三個月審查，國家新創獎頒獎典禮盛大登場！長年致力傳染病領域，把科學與創新當作DNA的台灣吉立亞醫藥，今年以B肝口服藥及新冠肺炎用藥分別拿下「生技製藥精準醫療類」及「創新防疫科技類」兩項大獎。以病患為中心，總為病患超前佈署、持續改善他們的治療品質，即是獲獎的關鍵。

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣吉立亞醫藥今年以B肝口服藥獲得「生技製藥精準醫療類」以及新冠肺炎用藥獲得「創新防疫科技類」兩項肯定。

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣吉立亞醫藥去年首次參加國家新創獎，以C型肝炎藥物榮獲國家新創獎。

台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示，「能夠參與國家所辦理的比賽並且得到認可，我覺得非常榮幸，我們去年首次參加國家新創獎，去年是以C型肝炎的藥物參加，主要是配合Ｃ肝的防疫政策，今年再獲得兩項肯定，讓大家重視對於防疫的重要以及對於公共衛生的重要，尤其不管是在C型肝炎、B型肝炎跟相關的新冠肺炎防治上面，都能夠更加地投注心力」。

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示，「能夠參與國家所辦理的比賽並且得到認可，我覺得非常榮幸」。

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／記者謝婷婷攝）

根據衛福部統計，每年大約有一萬三千人死於慢性肝病、肝硬化以及肝癌，其中B肝更是導致肝癌的主因，因此對於台灣吉立亞醫藥來說，提升台灣慢性B肝治療成效是相當重要的使命。台灣吉立亞醫藥醫學總監林楓閔說明，「肝病是國人的國病，這個藥物基本上可以抑制病毒、抑制肝臟發炎，有機會降低肝癌發生，我想這是這藥物可以獲獎的原因，台灣吉立亞醫藥致力於創新研發，在治癒Ｂ肝上面，目前有許多的臨床研究計畫正在執行當中，希望往後的未來能夠在Ｂ肝治癒的這條路，再繼續向前邁進」。

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣吉立亞醫藥醫學總監林楓閔說明，目前有許多治癒Ｂ肝的臨床研究計畫正在執行當中，希望未來能夠在Ｂ肝治癒的這條路再向前邁進。

今年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣吉立亞醫藥在第一時間啟動藥物研發，超前部署成為防疫力量，林楓閔感性表示，「有一位試驗醫師參加我們臨床試驗，當這位病人病情急劇惡化，準備進到負壓隔離病房，他遺書都寫好了，但在使用藥物治療後，病情有得到改善，這給我們相當大的動力」。

▲台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／台灣吉立亞醫藥提供）

▲今年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，吉立亞醫藥總公司在第一時間啟動藥物研發，超前部署成為防疫力量。

▲台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／台灣吉立亞醫藥提供）

▲彭國書提到，在疫情嚴峻初期，台灣吉立亞醫藥捐贈150萬劑藥物，治療將近14萬名患者。

彭國書進一步指出，「除了在做藥物開發研發的準備上，在疫情嚴峻的初期，由總公司宣布我們對於已經有庫存跟正在生產線上製造的藥物全部捐出來，吉立亞醫藥捐贈150萬劑藥物，治療近14萬名患者，並且授權127個低收入或開發中國家生產與銷售藥物，讓沒有經費的國家能用相對便宜的方式生產藥品」。希望在傳染病肆虐全球的時刻，這世界上的每一個人都能夠得到最公平的照護資源。

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台灣吉立亞醫藥將病患放在第一位，結合科學與創新的產品優勢，連續兩年獲得國家新創獎肯定。

小發明拯救大生命，台灣吉立亞醫藥將病患放在第一位，結合科學與創新的產品優勢，連續兩年獲得國家新創獎肯定，未來將持續研發並引進創新藥物，加強與台灣意見領袖和各領域專家合作的機會，也讓台灣的專家有機會參與新藥的臨床試驗，進而了解台灣病人的需求，幫助台灣的病人獲得更好的照顧。

ET快訊
快訊／高雄男爬柴山「遭50機槍射擊」！海軍陸戰隊回應了
台積電大漲！他猶豫：該不該ALL IN　內行曝「新手攻略」
快訊／高雄男爬山被軍方子彈誤擊？彈頭照片曝光
快訊／中天新聞確定12日關台！最高行政法院駁回假處分案抗告
地震後離奇卡30cm牆縫！男哀喊16小時：不知怎麼掉下來
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

工研院47週年院慶「伸手」護台灣　大秀創新防疫科技亮點

影／名人防疫大作戰／科技部長陳良基：六路並進　打造防疫科技國家隊

新冠肺炎檢驗費用公開！多在5千至7千元　「當天拿報告」要加價

「八大類場所」沒戴口罩最高罰1.5萬　陳時中：首日遵從度達9成

新增第4類「免陰性報告」入境！「原航班取消、未滿7歲嬰幼童」皆在列

台北101觀景台推「敬軍方案」　國軍與軍眷全年票價打3折

吉立亞醫藥連兩年獲國家級獎項！就靠這理念感動評審

超可愛！屈臣氏12/13開賣「聖誕節限定」親子款醫療口罩

0.1克拉鑽石項鍊、耳環一萬有找！超商「雙12限定」優惠懶人包　

東森購物雙12開跑！買MacBook Air最高省近2萬　LINE 5%回饋無上限

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

台北101觀景台推「敬軍方案」　國軍與軍眷全年票價打3折

吉立亞醫藥連兩年獲國家級獎項！就靠這理念感動評審

超可愛！屈臣氏12/13開賣「聖誕節限定」親子款醫療口罩

0.1克拉鑽石項鍊、耳環一萬有找！超商「雙12限定」優惠懶人包　

東森購物雙12開跑！買MacBook Air最高省近2萬　LINE 5%回饋無上限

廚佛Fred化身成陳姿靜愛情導師　華泰名品城一日約會體驗

東森購物11月營收獲利雙創新高 王令麟：全年EPS力拼14元、雙12消費做公益

星潮之夜重磅來襲！「220位浪LIVE直播主＋重量級藝人」炸翻全場

療癒Kitty、布丁狗一次擁有！小7「三麗鷗」口罩來了　開賣時間先看

12/12搶麥當勞豬肉滿福堡加蛋買一送一60元有找　六塊麥克雞塊只要39元

全家都生病！93歲嬤「靠按摩耳朵」逃過一劫　醫推6字口訣護腎

「安東彌勒山殿」升樑儀典　副總統賴清德市長林智堅齊祝賀

潤娥短髮新造型失算！撞衫古裝女神白鹿輸了　她多「一細節」獲好評

爬柴山中彈！警距200米處尋獲5cm長槍彈頭　「血止不住急報案」

快訊／高雄男爬柴山「遭50機槍射擊」！海軍陸戰隊回應了

男子爬柴山疑遭流彈誤擊　海軍陸戰隊：調查期間暫停射擊

從小運氣平平！彰化飼主幫二哈買零食　一通電話「爽換新手機」

真厲害！機車前掛財物遭竊　永康警憑3年前記憶迅速破案逮人

南韓收回12處美軍基地！將蓋公共住宅與醫院　總面積達汝矣島一半

日職／援護率低？陳偉殷想挑有競爭力球隊　希望請隊友吃飯

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

消費熱門新聞

12/12搶豬肉滿福堡加蛋　買一送一60元有找

鄉民超愛的烤地瓜必備條件揭曉

天使藍口罩12/15開賣只賣醫護人員

開放倒數20天！國內4大賣場不賣萊豬

「強卡」在手　4大電商回饋最高25%

雙11來不及搶「育兒神器＋主婦愛用」雙12還有

頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了！

小7萊爾富雙12！買22杯送11杯

SOGO周慶「1秒500筆結帳」賣翻了

iPhone 12連續4天開搶　最殺1.7萬元有找

小7開賣超Q「三麗鷗」口罩！

雙12甜甜價　iPhone 12 Pro殺到3580元

Dyson雙12壓軸好康！當季旗艦款破盤省1萬

讚爾藝術揭秘「水晶球製作過程」

更多熱門

相關新聞

台南優良公寓大廈加頒防疫獎　「無疫不防」全方位社區有它們

台南優良公寓大廈加頒防疫獎　「無疫不防」全方位社區有它們

建築業界獎項多半是屬於設計規劃的硬體部份，在社區管理的軟體部分則有「優良公寓大廈」這樣的獎項，今年台南的優良公寓大廈頒獎，因應現況增設「最佳防疫社區」，房仲業者指出，得獎社區多會實質反應在房價上，比同區同質產品高1~2成。

台灣成為國際化粧品法規合作會議正式會員

台灣成為國際化粧品法規合作會議正式會員

台南市衛生局展現共同維護市民健康的決心

台南市衛生局展現共同維護市民健康的決心

罹癌3個月　西班牙女將重拾球拍

罹癌3個月　西班牙女將重拾球拍

疑似疫苗副作用　將層出不窮

疑似疫苗副作用　將層出不窮

關鍵字：

防疫醫藥肝癌癌症藥品衛福部

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面