吉立亞醫藥連兩年獲國家級獎項！就靠這理念感動評審

▲把病患放第一位！台灣吉立亞醫藥連續兩年獲「國家新創獎」肯定。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲國家新創獎頒獎典禮盛大登場！把科學與創新當作DNA的台灣吉立亞醫藥一舉抱走兩項大獎。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

動員80位評審、歷經三個月審查，國家新創獎頒獎典禮盛大登場！長年致力傳染病領域，把科學與創新當作DNA的台灣吉立亞醫藥，今年以B肝口服藥及新冠肺炎用藥分別拿下「生技製藥精準醫療類」及「創新防疫科技類」兩項大獎。以病患為中心，總為病患超前佈署、持續改善他們的治療品質，即是獲獎的關鍵。

▲台灣吉立亞醫藥今年以B肝口服藥獲得「生技製藥精準醫療類」以及新冠肺炎用藥獲得「創新防疫科技類」兩項肯定。

▲台灣吉立亞醫藥去年首次參加國家新創獎，以C型肝炎藥物榮獲國家新創獎。



台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示，「能夠參與國家所辦理的比賽並且得到認可，我覺得非常榮幸，我們去年首次參加國家新創獎，去年是以C型肝炎的藥物參加，主要是配合Ｃ肝的防疫政策，今年再獲得兩項肯定，讓大家重視對於防疫的重要以及對於公共衛生的重要，尤其不管是在C型肝炎、B型肝炎跟相關的新冠肺炎防治上面，都能夠更加地投注心力」。

▲▼台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示，「能夠參與國家所辦理的比賽並且得到認可，我覺得非常榮幸」。



根據衛福部統計，每年大約有一萬三千人死於慢性肝病、肝硬化以及肝癌，其中B肝更是導致肝癌的主因，因此對於台灣吉立亞醫藥來說，提升台灣慢性B肝治療成效是相當重要的使命。台灣吉立亞醫藥醫學總監林楓閔說明，「肝病是國人的國病，這個藥物基本上可以抑制病毒、抑制肝臟發炎，有機會降低肝癌發生，我想這是這藥物可以獲獎的原因，台灣吉立亞醫藥致力於創新研發，在治癒Ｂ肝上面，目前有許多的臨床研究計畫正在執行當中，希望往後的未來能夠在Ｂ肝治癒的這條路，再繼續向前邁進」。

▲台灣吉立亞醫藥醫學總監林楓閔說明，目前有許多治癒Ｂ肝的臨床研究計畫正在執行當中，希望未來能夠在Ｂ肝治癒的這條路再向前邁進。

今年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣吉立亞醫藥在第一時間啟動藥物研發，超前部署成為防疫力量，林楓閔感性表示，「有一位試驗醫師參加我們臨床試驗，當這位病人病情急劇惡化，準備進到負壓隔離病房，他遺書都寫好了，但在使用藥物治療後，病情有得到改善，這給我們相當大的動力」。

▲今年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，吉立亞醫藥總公司在第一時間啟動藥物研發，超前部署成為防疫力量。

▲彭國書提到，在疫情嚴峻初期，台灣吉立亞醫藥捐贈150萬劑藥物，治療將近14萬名患者。



彭國書進一步指出，「除了在做藥物開發研發的準備上，在疫情嚴峻的初期，由總公司宣布我們對於已經有庫存跟正在生產線上製造的藥物全部捐出來，吉立亞醫藥捐贈150萬劑藥物，治療近14萬名患者，並且授權127個低收入或開發中國家生產與銷售藥物，讓沒有經費的國家能用相對便宜的方式生產藥品」。希望在傳染病肆虐全球的時刻，這世界上的每一個人都能夠得到最公平的照護資源。

▲台灣吉立亞醫藥將病患放在第一位，結合科學與創新的產品優勢，連續兩年獲得國家新創獎肯定。



小發明拯救大生命，台灣吉立亞醫藥將病患放在第一位，結合科學與創新的產品優勢，連續兩年獲得國家新創獎肯定，未來將持續研發並引進創新藥物，加強與台灣意見領袖和各領域專家合作的機會，也讓台灣的專家有機會參與新藥的臨床試驗，進而了解台灣病人的需求，幫助台灣的病人獲得更好的照顧。