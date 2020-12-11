台灣正式成為「國際化粧品法規合作會議」會員　外交部表示感謝

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

「國際化粧品法規合作會議」（ICCR）7日至9日以視訊方式舉行第14屆年會，指導委員會（Steering Committee）全體會員一致通過衛福部食藥署提出的會員申請案。對此，外交部表示歡迎，並感謝ICCR各會員對我國入會的支持。



外交部指出，我國化粧品主管機關衛福部食藥署自105年起以觀察員身分參與ICCR年會及各工作小組，2020年正式成為ICCR會員，顯示台灣推動化粧品法規與國際接軌的努力，獲得ICCR及各會員的肯定；這也是政府秉持務實、專業、有貢獻原則積極拓展國際參與的具體成果。

外交部將繼續和食藥署合作推動深化參與ICCR，提升國際化粧品的監管工作，以保障台灣及全球消費者權益。



ICCR成立於2007年，為各會員國化粧品主管機關及產業界共同組成的國際組織，目的在透過國際化粧品法規調和及監管合作，致力消除貿易障礙及保護全球消費者權益。而ICCR指導委員會會員現在包括巴西、加拿大、歐盟、日本、美國以及今年成為會員的台灣及南韓。

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