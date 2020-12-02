新冠肺炎檢驗費用公開！多在5千至7千元　「當天拿報告」要加價

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情變化。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒近一年未歇，中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，為使民眾便於掌握自費檢驗資訊，指揮中心請各縣市衛生局提供相關資料，已公布全國各自費檢驗指定醫院相關收費資訊，方便民眾上網查閱，目前全國84家自費檢驗指定醫院，費用落在5千至7千不等；另有37家提供快速檢驗服務，可於當日就醫採檢及取得報告，費用以7千元居多數。

指揮官陳時中表示，各國新冠肺炎自費核酸檢驗費用有所不同，依據駐外單位提供資料，美國自費檢驗費用約為美金250元（折合新臺幣約7,100元）以下；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（折合新臺幣約5,000至7,600元）；日本自費檢驗費用約為日幣25,000至50,000元不等（折合新臺幣約7,000至14,000元），與我國自費檢驗收費相當。

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由於農曆春節即將到來，指揮中心在記者會上也一併公務各縣市於平日及農曆春節期間提供自費檢驗服務的醫院清單、檢驗時段、檢驗費用及設置快速檢驗服務等訊息供查詢，以利於年末假期及農曆春節期間返臺後須自費檢驗出境者，得至指定院所自費檢驗，並取得檢驗證明。

目前全國自費檢驗指定醫院共84家，其中有57家自費檢驗指定醫院於農曆春節期間受理自費檢驗服務，相關訊息更新於「開放民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定」，並公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。民眾於檢驗前，可致電醫院詢問或逕至醫院官方網站查詢相關事宜。

陳時中提醒，請有計畫出國的民眾，於自費檢驗前，先洽各國駐臺機構查詢，或瀏覽領事事務局網頁查詢入境國家的檢驗報告相關規定，並與檢驗醫院確認所提供的採檢方式及中、英文檢驗報告等內容是否符合所需。

此外，春節期間亦是流感高峰期，請返國民眾注意身體狀況及養成良好衛生習慣，並關注他國當地疫情狀況，採行適當防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。