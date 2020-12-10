婚禮辦完34.5萬禮金被偷！親家接噩耗氣炸...火車上心臟病發猝死

▲婚禮結束隔天禮金被偷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

結婚本事一樁喜事。不過，河北保定一戶人家先前開心辦完婚宴，未料隔日卻發現人民幣8萬多（約新台幣34.5萬元）的禮金遭人洗劫一空，趕緊到警局報案。但不幸的是，當親家接獲這噩耗時，完全無法接受，最後甚至在火車上氣到心臟病發身亡。

綜合陸媒報導，這戶人家9月24日剛辦完婚宴，沒想到隔天在整理時，發現少了2箱酒和人民幣5萬元，瞬間崩潰隨即報警。他向警方透露，原本癱瘓在床的親家，接到這噩耗時完全無法接受，甚至在火車上氣到心臟病發離世，其他家人心情也相當低落，更為此吊了一個多禮拜的點滴。

警方到場調查後，發現案發現場不算凌亂，研判是針對性的竊盜，很可能是熟人或親友所為。經調閱監視器畫面，警方鎖定了2名男子，但由於犯案時天色昏暗，無法分辨竊賊的樣貌特徵，加上做案車輛掛的也是假車牌，所以只好透過蹲點跟蹤的方式，最後才掌握3名嫌疑人的住所和身份，並一舉將他們逮捕。

事後，警方偵辦時得知，3名竊賊皆沒有正當職業，平時靠偷盜錢財為生，且經常出入高檔消費娛樂場所，而為了滿足奢華生活，3人主要鎖定剛結完婚的農戶家庭，偷的東西包含禮金、結婚招待用的高檔菸酒以及金銀首飾，陸續得手價值人民幣100多萬元。目前，3人已遭逮捕拘留，詳細情況仍待警方調查。

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