超胸美豔檳榔西施「罩杯瞬間崩壞」　內藏神秘「貴森森小物」

▲余姓男子自稱心臟功能剩下18％，還拿出醫院證明仍遭送辦後裁定收押。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前破獲檳榔西施以檳榔攤作掩護，私下從事販毒工作，警方事後追溯上游，發現1名藥頭涉案重大，最後在八里查獲該名藥頭，最後還在1名女共犯胸罩內找出毒品，造成女共犯「罩杯瞬間崩壞」。

警方調查，43歲的余姓藥頭將毒品賣給1名檳榔西施，檳榔西施被警方查獲後供出上游，警方循線在八里逮捕43歲余姓男子以及在場的33歲蔡姓女子，並當場起獲各式毒品。

▲警方在蔡姓女毒販胸罩內起獲10包K他命，原本豐滿的蔡女突然消風。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在桌上查獲5包安非他命，且在余男身上查獲海洛因、安非他命等毒品，並在蔡女包包內發現毒品，但要搜身時，蔡女卻突然相當抗拒，最後警方派出女警對其搜身。

警方指出，蔡女得知女警要搜身，主動從胸罩內掏出10包K他命，讓原本上圍豐滿的蔡女「罩杯瞬間崩壞」，另外也在板橋逮捕另名48歲的蔡姓藥腳，從褲襠內搜出安非他命。

余姓男子見警方上門，竟直接掏出醫院證明，自稱心臟功能只剩下18％，警訊時還一度辯稱要「先吃藥控制看看」，警方訊後將余男等人依照毒品罪嫌送辦，訊後余姓男子遭收押禁見。

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