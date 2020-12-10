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仕維生餐飲集團改標過期果醬！「櫻桃加工變白蘭地味」威秀也中招

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▲仕維生股份有限公司位於台北市中山區樂群三路301號4樓。（翻攝Google街景）

▲仕維生股份有限公司位於台北市中山區樂群三路301號4樓。（翻攝Google街景）

記者黃宥寧／台北報導

赫士盟集團成立迄今滿33年，旗下知名餐飲包括國際名廚江振誠主導的RAW。現爆出當中「仕維生」公司將過期果醬改標，再將這些冰淇淋送往製作冰淇淋客惟您公司，最後成新口味白蘭地波爾多冰淇淋，再出售於威秀影城、三德觀光大飯店、美軍俱樂部、昇傑國際開發公司。台北地檢署10日依偽造文書、詐欺等罪起訴仕維生的工廠廠長陳忠佑等8人。

擁有双聖冰淇淋、茹絲葵的知名餐飲集團「仕維生」，據悉，陳忠佑為仕維生生產物流部部門主管，掌管仕維生公司倉儲及物流管理的廠長。檢警查出，仕維生將過期櫻桃口味果醬的保存期限從2017年1月8日改成2018年5月3日，再把這些果醬原料賣給專門製作冰淇淋的客惟您公司，最後製成了每桶2加侖、總共102桶的白蘭地波爾多櫻桃口味冰淇淋，受害廠商驚見威秀影城等廠商。

廠長陳忠佑坦承不諱，並表示果醬原料過期但並沒有變質。他於委外生產物流部辦公處所，拍攝櫻桃果醬舊標籤照片，以傳真機為黑白列印後再將賞味期數字以立可帶塗掉，再用標籤機列印出具黏性的A4紙，偽造新版有效日期。

經查當時三德觀光大飯店買了29桶、威秀購買了6桶、美軍俱樂部買了3桶、昇傑國際開發公司買了12桶，總計50桶價值約7萬元。

全案被爆出起因於今年3月，被起訴的楊仁傑懷疑仕維生公司工廠員工有疑似更換產品原料桶標籤情事，並拍下3張照片檔案，於2018年3月8日凌晨以「檢舉使用過期食品」為由，以電子郵件寄給公司老闆娘，指「照片是過期原料，換標籤桶子的過程，要求是1500萬新台幣現金，24小時後沒收到答覆，將照片交付主管機關」。最後台北地院依恐嚇取財未遂罪判處楊徒刑5月，緩刑2年，賠償維仕生10萬元，並協助調查公司內部食安管理問題。

因此這次陳忠佑廠長等8人被依詐欺罪、販售妨害衛生飲食物品罪、偽造文書等罪起訴。

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