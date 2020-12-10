過去5個月香港街頭「暴力絕跡」　林鄭月娥：事實勝於雄辯！

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

港版國安法已實施5個月，特首林鄭月娥日前接受媒體採訪時表示，過去五個多月的香港街頭暴力絕跡、社會恢復穩定、市民可以重新依法享有自由和人權，套句中國人的話「事實勝於雄辯」，並呼籲外國政府和機構「回頭是岸」，收回他們的不確言論和不公行為。

林鄭月娥今（10）日在臉書發文說，過去幾天她先後接受了《華爾街日報》和《中國日報》的訪問，希望多向用英語溝通的國際社會，解說《香港國安法》實施後的情況，特別是澄清一些誤導和謬論。

「國家安全是每個國家的頭等大事。」林鄭月娥指出，每個國家都有制訂法例保障其主權、安全、領土完整，及打擊分裂國家和恐怖襲擊的活動。她特別強調，國安法只約束「4類」危害國安行為和活動，涵蓋範圍遠比美、英等國的國安法律體系小，規管的程度也不比這些國家嚴厲。

針對外界說港版國安法實施後，香港的國際金融中心地位岌岌可危，林鄭月娥反問，世上哪個國際金融中心的城市没有受該國形形色色的國安法律所保障呢？「同樣地，若一個地方好像香港去年下半年，時刻出現暴力事件、汽油彈横飛、機場被圍堵、公共交通受破壞，它可以繼績吸引海内外投資者嗎？市民可以安居樂業嗎？」

最後，她說，中國人有句話「事實勝於雄辯」，那些不斷對《香港國安法》作出批評，甚至藉此「制裁」中央和特區官員的外國政府和機構，請看看過去五個多月的香港，街頭暴力絕跡、社會恢復穩定、市民可以重新依法享有自由和人權，就應該「回頭是岸」，收回他們的不確言論和不公行為。

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