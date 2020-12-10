日本遵從美國制裁令　籲當地銀行「凍結林鄭月娥賬戶」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥繼被美國制裁後，《南華早報》今(10)日指出，日本政府也會跟隨美國的制裁指令，讓有與美國營運的銀行凍結林鄭的戶口，也不會批准林其在日本開設戶口；日本民主黨眾議員松原仁（Jin Matsubara）相信此舉會惹怒中方，制裁會涵蓋其餘10名在8月時被美方制裁的中港官員。

報導稱，日本政府證實，在美國有業務的日本銀行必須遵守華盛頓的制裁措施。這意味著，日本銀行不得與遭美國制裁的中共官員進行交易，如果已有賬戶將被凍結，相信將影響涉事人員在日本置業。

日方8日的內閣會議回答眾議員松原仁的書面提問，並確認事件。松原仁表示，相信此舉會或會令某部分中國黨員撤資日本，「我相信這將激怒中國共產黨的領導層，他們擁有巨大的財富，可能在日本投資。」

目前還不清楚林鄭月娥是否在日本銀行有任何賬戶，當局則表示正在調查。此外，日本政府在聲明中提到，要求擁有海外辦事處的日本財務機構，考慮美國的制裁法律和規管，但並沒有提及到日本旅遊的限制。

▲香港新任中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

據悉，美國財政部在8月宣布，制裁名單包括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰。

中方官員則包括全國政協副主席兼國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。