一盒就有3花色！愛買「聖誕口罩」明天11點開搶　全台限量660盒

▲愛買也開賣聖誕節限定口罩。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節防疫不能少！繼家樂福宣布開賣「聖誕限定」醫療口罩後，愛買也有了，明（11）日上午11點起於全台門市販售「聖誕綜合花色大禮包醫療口罩」，每盒3種花色一次擁有，其中，大人款每店限量24盒、兒童口罩則只有20盒，加總全台僅提供660盒，每人限購1盒、把握機會開搶。

聖誕節口罩也要換裝，愛買快閃開賣聖誕限定康乃馨成人、兒童醫療口罩，口罩上有著療癒雪人、聖誕樹、拐杖等應景圖案，且每盒都有3種聖誕花色、顏色，像是大人款就有白、藍、紅選擇，而兒童口罩則是白、綠、紅3色，戴出門可愛到不行，明（11）上午11時於全台14門市內藥局開始販售，成人款售價300元，每店限量24盒，兒童款售價360元，每店限量20盒，而花蓮店則在12月12日才會開賣，提醒限HAPPY GO會員購買，每人限購1盒，售完為止。

▲▼中衛「雪花款」醫療口罩12日在家樂福開賣。（圖／業者提供）



另，家樂福也宣布一次開賣3品牌「聖誕限定醫療口罩」，明（11）日搶先登場的是康乃馨大人醫療口罩有白、紅2款，30片售價300元，兒童立體醫療口罩則有白、紅、綠3款，30片售價360元，限定只在量販店開賣，且陸續到貨，數量有限、售完為止。

12日起中衛「雪花款」醫療口罩接續開賣，有緋紅雪花、星空雪花2種選擇，30片售價300元，2款各限量2400盒，每人限購1盒；當天還有福德醫用口罩，有大人冰晶雪花款限量2400盒以及兒童注音聖誕款3250盒，每人同樣限購1盒，只在量販店販售，把握機會搶買。

▲福德醫用口罩也推大人冰晶雪花口罩。（圖／業者提供）

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