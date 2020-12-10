再見52台！中天新聞台執照到期倒數　直播42小時不斷電

▲中天新聞台執照將於11日到期，中天新聞表示，走入歷史前一刻，將舉行倒數42小時主播不斷電直播活動，播到52台變成黑畫面為止。（圖／翻攝自中天電視YouTube頻道網頁youtube.com）

文／中央社

中天新聞台執照將於11日到期，12日凌晨零時起將無法在有線電視上播出。中天新聞表示，在他們走入歷史前一刻，將舉行倒數42小時主播不斷電直播活動，播到52台變成黑畫面為止。

國家通訊傳播委員會（NCC）11月18日以7比0壓倒性票數，不予中天新聞台換照，中天新聞台執照將於12 月11日到期，台北高等行政法院日前駁回中天提出的假處分聲請，中天抗告書9日已送最高行政法院審理。

中天新聞表示，中天新聞台52台與YouTube頻道從今天清晨6時開始，由主播劉盈秀拉開直播序幕，台內主播盧秀芳、周玉琴、馬千惠、戴立綱等人接力直播，進到深夜時段，將派出張若妤、王乃伃、林嘉源、劉盈秀徹夜暢聊。

活動到11日晚上6時，盧秀芳將最後一次在52台播報晚間新聞，另外中天新聞當家節目「文茜的世界周報」主持人陳文茜也將於晚上10時加入最後倒數。最後一個小時，則由中天集體475名員工，將細數26年紀錄，揮別有線電視。

中天新聞也在臉書粉絲專頁發出聲明：「我們憤怒，我們失望，但我們仍會堅守崗位到最後。當52台變成黑畫面，中天新聞網路重生，繼續強力監督政府，守護新聞自由到底」。最後特別標記「#中天轉戰新媒體」，希望中天電視YouTube頻道訂閱數衝破200萬。

目前中天旗下兩個YouTube頻道，中天電視已有170萬訂閱數、中天新聞CH52則有72.9萬訂閱數。

外界關注52台後續與替補頻道，NCC於9日召開例會審議送件系統業者頻道變更案時表示，送交變更為空頻的部分無疑義，而有送交替補頻道的案子，則必須函請地方政府意見，可能來不及在11日前完成；也就是說，12日起全國有線電視系統52台都將先以空頻處理。

NCC指出，意即52台即將空頻，也就是第51台以後直接跳到53台，不會出現黑畫面，如果從其他頻道輸入52台，會停留在原有頻道。