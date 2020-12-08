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女嬰5F被扔出！腦出血、臟器重傷...瞎父拒治療「回家養養就好了」

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▲▼ 石家莊女嬰墜樓 父親拒治療 。（圖／翻攝自秒拍）

▲快遞配送員救下女嬰 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

河北石家莊一名4個月的女嬰，日前疑似被患有精神病的母親從5樓扔下，腦部出血，肺部、腎部等多處受傷，然而父親卻拒絕治療，堅持把孩子帶回家，稱只需要奶粉和睡眠，「養養就好了。」當志願者試圖給女嬰穿衣服也被阻止，孩子父親說這樣女兒舒服，吸收天地精華，令人相當傻眼。

▲▼ 石家莊女嬰墜樓 父親拒治療 。（圖／翻攝自秒拍）

▲女嬰被接回家中 。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，女嬰11月30日被母親從窗戶扔出，當時，中通快遞的配送員楊豔峰恰好現場派件，聽聞墜樓消息後，曾經當過兵的他無暇多想，直接翻上2公尺多高的房子，越過鐵藝尖狀圍欄，將孩子抱到懷中。隨後，警方和救護車趕到，女嬰被送往醫院進行救治。

據悉，孩子腦部有出血，肺部、腎部等多處受傷，但孩子父親拒絕住院治療，6日堅持把孩子帶回家。自稱是學中醫的他，認為醫院細菌太集中，自己會嬰兒護理，受傷就該多睡覺，孩子只需要奶粉和睡眠，吃壯骨顆粒和薏米粉，養養就好了。

附近鄰居回憶，這個女嬰在剛出生沒幾天的時候，就曾墜樓一次，這次是第二次墜樓。對此，女嬰父親表示，孩子第一次墜樓什麼事也沒有，還說「人活著就是來受苦的」。

▲▼ 石家莊女嬰墜樓 父親拒治療 。（圖／翻攝自秒拍）

▲ 女嬰父親認為，在家養一養就會好。（圖／翻攝自秒拍）

對此，北京京師律師事務所許浩律師稱，孩子父親有能力帶孩子送醫救治而拒絕履行義務，一旦出現了比較嚴重的情況，孩子重傷或者死亡，則父親需要承擔法律責任，有可能構成刑事犯罪，根據具體情況分為不作為故意殺人罪或遺棄罪，這種情況下，警方是可以採取強制措施將孩子送往醫院。

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