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台灣歌手「誰超越鄧麗君？」網秒點名1天王...兩人2013年竟曾同台

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鄧麗君紀念演唱會（圖／記者張一中攝）

▲鄧麗君的身影至今仍留在許多人心中。（圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手鄧麗君雖然於1995年離世，但在許多人心中，仍音容宛在、令人難以忘懷。鄧麗君紅遍亞洲地區，除了有廣大影響力，還是相當具有指標性的人物之一，因此就有網友非常好奇，「台灣之後有任何一個歌手超過她的高度嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，許多網友都秒答「周杰倫」，但也有些人認為鄧麗君「level完全不一樣！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣有哪個藝人超過鄧麗君的高度」，鄧麗君生前是相當著名的流行音樂歌手，不只台灣人為之瘋狂，她在大陸、香港、泰國、馬來西亞等地，也有很高的知名度。此外，1970至1980年代間，鄧麗君更在華語地區、日本達事業高峰，只可惜自古紅顏多薄命，她在1990年代初淡出樂壇後，1995年就猝逝於泰國。

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▲▼周杰倫出道滿20周年。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫。（圖／Instagram／jaychou）

原PO表示，鄧麗君幾乎可說是無人不知、無人不曉，或許在許多粉絲心中，真的沒人能超過其「歌后」的地位；不過，他還是相當好奇，「台灣有哪個藝人超過鄧麗君的高度？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「張惠妹巔峰的時候應該也不遑多讓」、「王傑」、「費玉清吧！退休後還紅到全世界」、「鄧麗君現在在日本大概比台灣來得紅吧，介紹鄧麗君歌手的全都是日本節目」、「純看台灣節目，真的會覺得現在年輕人不認識鄧麗君了」、「張惠妹啊！一大堆紀錄保持人」。

鄧麗君透過數位科技現身周杰倫演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲鄧麗君曾透過數位科技現身周杰倫演唱會。（圖／杰威爾提供）

其中，被最多人點名的則是天王周杰倫，「日韓熟悉周董的很多好嗎」、「以華人地區來說，周杰倫已經超過了」、「周杰倫有去好萊塢」、「五月天、周杰倫應該都有」；不過也有些粉絲認為，「周杰倫最紅的時候，日本和東南亞也沒有鄧麗君紅」、「鄧麗君level完全不一樣」。

鄧麗君與周杰倫各有各的支持者，但其中值得留意的是，兩人在2013年時曾同台，在「魔天倫」演唱會上，周杰倫跨時空與鄧麗君合唱《你怎麼說》、《紅塵客棧》、《千里之外》；工作團隊透過虛擬特效讓兩人同台，讓不少粉絲直呼過癮，同時也被這樣的畫面感動許久，讚嘆團隊的用心。

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