「應討好正常肉品商」　游淑慧批蔡政府腦袋有洞：美國都在笑

▲游淑慧。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

蔡政府宣布明年1月起進口美國含萊克多巴胺的豬肉，引發爭議。對此，國民黨台北市議員游淑慧指出，美國畜牧業使用萊克多巴胺比例下降，台灣應該討好正常的肉品商，卻買壞東西，「我們是頭腦有洞嗎？頭腦進水嗎？說真的，連美國人都在笑」。

游淑慧9日在政論節目《頭條開講》中表示，總統蔡英文為什麼不在這個時候做得漂亮一點？美國總統川普和美國總統當選人拜登還在吵鬧不休、沒空管萊豬，未來的農業部長、經濟部長、衛生部長是誰也不知道，這時候為什麼蔡英文不妨跟台灣民眾說「你們的聲音我聽到了，我們會繼續跟美國重新再來談這件事情」。

游淑慧指出，重新再談，壓力沒那麼大，當時台灣送上萊豬這個大禮，坦白說是為了送川普一個禮物，就像當時鴻海創辦人郭台銘到威斯康辛州去設廠一樣，川普的選票在哪裡？這次美國地圖一看都知道，紅通通的地方都在農業州，因此，要送給川普這個禮物，就是台灣進口萊豬，。

游淑慧提到，現在會發現，第一、送錯人，因為川普沒勝選，新任的美國總統是拜登，不一定喜歡賣萊豬，選票都在都會區，所有蔡政府禮物送錯人，既然拜登不一定喜歡賣萊豬，為什麼蔡英文不回過頭來符合台灣民意再談一下？

游淑慧再指，第二、民進黨每次都拿2012年國民黨開放萊牛來說嘴，時空環境差8年，壓力大不同，8年前美國畜牧業使用萊克多巴胺，在牛跟豬的比例占市占率可能超過5成，於是這些畜牧業者或肉品商給美國政府的壓力很大，希望政府幫忙外銷，美國施壓跟在乎的程度也比較強烈；但現在美國畜牧業使用萊克多巴胺的比例下降。

游淑慧認為，台灣應討好大部分正常的肉品商，「有好東西你不要，白癡笨笨的去買那個壞東西，不是這樣子嗎？現在美國大部分的肉品商都是好的肉品商，我們偏偏去買壞的，我們是頭腦有洞嗎？頭腦進水嗎？說真的，連美國人都在笑，連美國人都看不懂，為什麼我們不吃的東西你要吃？」