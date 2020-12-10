ET民調／如果台灣取得新冠疫苗　39.2%民眾第一時間想施打

▲英國2日宣布批准輝瑞新冠疫苗疫苗。（圖／路透）

政治中心／台北報導

全球新冠肺炎疫情不斷升溫，各國將曙光寄望於疫苗，多家藥廠卯足全力投入疫苗研發。《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若台灣可取得相關疫苗，僅有39.2％民眾表示自己會在第一時間馬上施打；此外，面對台灣境外移入確診數持續上修，更有91.4％民眾認為台灣需要再加強入境管制。

英國政府2日批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司「BioNTech」聯手研發的新冠疫苗後，成為全球首個施打新冠肺炎疫苗國家。根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，若台灣可取得相關疫苗，僅有39.2％民眾表示自己會在第一時間馬上施打（含「一定會」15.8％以及「可能會」23.4％）；不想在第一時間施打的民眾則占55.1％（含「可能不會」35.6％以及「一定不會」19.6％）。

▲若台灣可取得相關疫苗，僅有39.2％民眾表示自己會在第一時間馬上施打。（圖／ETtoday民調中心）

根據彭博社報導，台灣因未能針對新冠疫苗與他國簽署雙邊協議，所以快速拿到疫苗的可能性較低，不過衛福部日前公布台灣已經可以拿到1500萬劑新冠肺炎疫苗，不會比其它國家少。對此，根據調查結果顯示，目前仍有46.1％民眾擔心明年無法施打到新冠肺炎疫苗（含「非常擔心」19.0％以及「有點擔心」27.1％）。

▲目前仍有46.1％民眾擔心明年無法施打到新冠肺炎疫苗（圖／ETtoday民調中心）

另外，由於秋冬來臨，國際爆發比第一波更嚴峻的疫情，台灣境外移入確診數每日增加，中央流行疫情指揮中心12月4日更宣布兩周內暫緩印尼移工入境。根據民調結果指出，高達91.4％民眾認為台灣需要再加強入境管制措施（含「非常需要」73.8％以及「有點需要」17.6％），不太需要及完全不需要則各占5.3％與1.2％。

▲民調指出有高達91.4％民眾認為台灣需要再加強入境管制措施。（圖／ETtoday民調中心）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，並於2020年12月1日至12月4日，透過「手機簡訊」的方式調查台閩地區年滿20歲以上民眾。

回收有效樣本數為1368份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.65％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口的母體結構，使本調查具有代表性。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！