大江「一星衣益」義賣　助「仁友」蓋新家千件商品公益價一折起

▲大江「一星衣益」義賣，有280家品牌廠商、千件商品公益價一折起。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢大江購物中心，連續四年舉辦「一星衣益 讓愛傳遞」聖誕公益活動，今年將於12月18日至20日舉辦品牌商品暨網路名人義賣會，號召館內各樓層店櫃及「501號聖誕市集」等280家品牌廠商投身公益的行列，募集超過千件的商品進行義賣，連續三天的義賣所得將捐至「仁友愛心家園」作為籌募蓋新家的經費。

▲全台規模最大、棟數最多聖誕手工薑餅城 12月19日溫馨點燈。（圖／大江提供）

大江購物中心企劃部經理楊若琳9日表示：「一星衣益」是希望讓消費者可以用一折起的愛心價購得聖誕禮物，大江連續三年累積的捐贈金額已超過199萬元，今年為吸引民眾前來參與活動，特別打造全台規模最大、棟數最多的聖誕手工薑餅城，預計在12月19日將有八十八棟薑餅屋及歐式迷你造景的溫馨點燈儀式，屆時讓眾人的愛心照亮社會的每一個角落。

為吸引年輕客層的目光，大江購物中心特別邀請網路社群Instagram(IG)高人氣網紅共襄盛舉，屆時健身模特兒Angelina、曾玄玄、黃沐妍(小豬)、逸歡等十四位知名網紅將提供個人二手衣物進行義賣，並在個人社群平台宣傳號召粉絲響應公益活動，考量若以原價出售會造成年輕粉絲們的經濟負擔，現場將有眾多義賣商品將以銅板價售出，讓粉絲不只可以輕鬆購入時髦的衣服飾配件，還有機會近距離與偶像合照，屆時將捐贈義賣二手衣物的部分所得，為弱勢團體盡一份心力。

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