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藍委疑駐日怠忽職守　謝長廷四點釋疑：可隨時回台向立院報告

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▲▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

駐日代表謝長廷日前返台，期間正值中國大陸外交部長王毅訪日，國民黨立委陳以信9日於立院質詢時質疑，謝長廷有怠忽職守、前線失職之嫌。不過，外交部政務次長田中光強調，外交部有替代系統，駐日代表處也有同仁積極關注王毅訪日的相關消息。謝長廷也透過臉書回應外界憂慮。

陳以信認為，中國大陸外交部長訪問日本是何等大事，其中牽涉到我國的對日關係、人脈關係，駐日代表卻可以放空城計跑回台灣，如果謝長廷有重要的會議要開，外交部就應該給予公假，而不是讓他請私人假期。

對此，謝長廷透過臉書說明，王毅11月24日訪日是倉促的決定，外務省是在他訪日的四天前，11月20日才發表，除非我們跟北京有管道，否則無從事先知悉。

謝長廷指出，王毅此行主要是想要修補日本人對中國的形象，但就結果看，他的部分發言造成日本官員的困擾跟社會的反彈，一般評論認為是失敗的。

謝長廷提到，有民間團體調查，日本民眾對中國的負面形象達89.7%，因此認為那是日本民情的自然反應，我方沒有發言反而更自然更真實，也才不會被引導成政治勢力操縱或製造。但一切的動態我們均有掌握，這次完全沒有具體提到台灣的問題。

謝長廷也再次說明本次返台處理事務，包括食品解禁、豬肉製品外銷、高鐵車輛採購等，但並沒有拜訪行政院，因此也沒有見到院長。

謝長廷強調，本次與相關各部會的會面中已經瞭解，日本食品開放的問題沒有那麼快討論，而這幾天看政院的發言也是一致，所以並沒有矛盾，如果立院需要相關解釋，隨時可以回台報告，「但是我沒有特權，必須按規定隔離加上自主健康管理期滿才能列席院會，前後也要一個月左右，疫情期間多有無奈，不是貪玩或留連，還請包涵。」

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