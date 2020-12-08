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晚陸開放核食沒面子？張雅琴怒飆謝長廷　他急否認：從沒說過！

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▲▼張雅琴怒批謝長廷。（圖／翻攝年代新聞）

▲張雅琴怒批謝長廷。（圖／翻攝年代新聞）

記者蔡文鈴／台北報導

駐日代表謝長廷返台處理福島核食解禁議題，不過卻傳出中國官方已釋出善意恐比台灣提早解禁，他認為若真是如此「會很難過」，但卻被誤解為「我們會沒面子」。對此，主播張雅琴就在節目中痛批，「我的肚子跟我的裡子比較重要好嗎？」而謝長廷也透過臉書重申立場，並強調沒有說過「我的面子」這樣的字眼。

針對日本核災區5縣市食品進口議題，謝長廷認為，「核食當然不能開放，我也反對核食輸入，照顧人民的健康是政府的責任。」但一般食品，不是核食（沒有輻射污染的食品）當然要開放。

另外，對於中國官方早已表達善意，恐比台灣提前解禁，謝長廷則說，如果這樣，中國似乎變成比台灣更友日，更理性更遵守自由貿易規範，支持台灣的日本政界人士會很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興。「而我也會很難過，很遺憾。」

張雅琴7日在《1800年代晚報》中表示，自己支持合理範圍內開放美豬進口，因為台灣必須要走出國際，但她認為此時不要搞福島核食，「不能跟百姓說，吃點萊豬不會怎樣，然後吃核輻射食物」。

張雅琴更提及，「我們的謝長廷代表說，如果比中國慢開放，我就沒面子。我要講的是，你的面子重要還是我的肚子重要？我的肚子跟我的裡子比較重要好嗎？」

對於比中國晚開放核食沒面子的說法，謝長廷透過臉書否認，從沒講「我的面子」這樣的字眼，不知從何而來。

謝長廷表示，大家的健康比較重要，已說過反對核食，並主張沒有輻射污染的食物應該開放，理由是從台灣的經濟競爭力和台日關係變化的大戰略思考，但卻被矮化成「我的面子」幾字。

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