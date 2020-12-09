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陸軍110年形象月曆曝光　首次挑戰「手繪風」搭潑墨、暈染手法

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▲▼陸軍110年形象月曆。（圖／陸軍提供）

▲陸軍110年形象月曆。（圖／陸軍提供）

記者陶本和／台北報導

陸軍近日推出110年度形象桌曆，以「人本精神」為核心，「We are family」與「美麗家園，由我守護」為主軸，這次則運用「手繪風」的半寫實風格，搭配潑墨、暈染等表現手法，呈現弟兄姊妹生活在一起、訓練在一起，同甘共苦的團結意象。

陸軍表示，在今年，陸軍桌曆首度與交通部觀光局合作，取得授權使用「台灣采風」官網圖片，結合1至12月份桌曆拍攝單位的駐地縣市美景，與國人一起欣賞寶島台灣所蘊含的豐富景色，呼應「美麗家園，由我守護」意涵，也彰顯部會合作、軍民一家的團結信念。陸軍指出，今年開放官兵及民眾，可前往青年日報社網路商城自行訂購本軍桌曆的作法，也是另一項首創的亮點。

▲▼陸軍110年形象月曆。（圖／陸軍提供）

陸軍說，形象桌曆封面照片採用年度聯合婚禮溫馨合照，與國人共同分享幸福浪漫、永誌難忘的繽紛時刻；本次桌曆有16個單位登場，無論是關指部、砲兵第58指揮部、裝甲542旅、機步269旅、莒光守備大隊、航特部兩棲偵察營、特指部特3營、54工兵群、機步333旅官兵專注任務訓練，抑或是花防部戰車營編成以來首次「下聯勇」、39化學兵群協助執行防疫消毒任務、步兵257旅落實新兵教育訓練、兵整中心、航勤廠戮力裝備修製作業，以及砲測、南測中心執行基地訓練及測考任務等畫面，都可以透過手機掃描桌曆主圖隨附的快速回應碼（QR Code），進一步認識單位的沿革、任務與介紹。

此外，陸軍表示，為結合政府推動雙語國家政策，陸軍桌曆在各月份的單位、風景介紹上，均加註英文註釋，期藉營造外語學習風氣，厚植官兵英語能力，進而達到全方位提升國家整體競爭力之目標；桌曆行事曆部分，則輔以日期、國曆節日，以及農曆24節氣，同時備註國軍重要戰役及節日，彰顯陸軍踵武前賢、繼志承烈精神。

▲▼陸軍110年形象月曆。（圖／陸軍提供）

陸軍指出，介紹完16個單位後，桌曆增加收錄「運動員戰士」的介紹，強調每位陸軍士兵都是最精密，也是最複雜的武器系統，為了捍衛國家，必須如職業運動員般，透過「充分睡眠、均衡營養、多元活動」的戰力三要素，將自己的身體狀況、認知及情緒保持在最佳狀態，以捍衛國家，而其表現好壞，維繫著國家安全。在「健康法寶」頁面，則是以「三不·五要」提醒官兵及國人，「健康」是追逐夢想的根本，惟有注重身體保健，保持良好體態，才能累積足夠的健康資本，追求幸福，厚植部隊戰力。

另一方面，桌曆也針對「服裝供售站」變革加以闡述，說明陸軍結合現代物流科技及電商模式，與全聯福利中心合作，設置「服裝供售站」，將於110年3月15日全面營運，官兵依核配點數，可至實體店面或用網路、手機APP等訂購方式，自主選擇所需服裝，充分滿足官兵穿的需求，為陸軍大家庭更添活力。

▲▼陸軍110年形象月曆。（圖／陸軍提供）

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