陸軍首位CH-47SD直升機女飛官　陳彥蓁：不是壓力是任重道遠

▲空運作戰隊首位女性飛行員陳彥蓁上尉。（圖／翻攝軍聞社）

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陸軍出現首位CH-47SD直升機女飛官，陸軍飛訓部CH-47SD型機合格班日前結訓，陳彥蓁上尉正式通過換裝訓練科目鑑測，加入飛行序列，同時也是首位空中運輸直升機作戰隊女飛官。

據《軍聞社》報導，空運作戰隊飛行員陳彥蓁上尉完成換裝訓練後表示，擔心自己的表現不如預期，怕會辜負大家的期望，會更加督促自己，充實本職學能，成為一名優秀的飛行員，「我覺得不是壓力，而是會覺得任重道遠的感覺」。

▲陳彥蓁上尉把握時間研讀各項技令準則。（圖／翻攝軍聞社）

陳彥蓁表示，家住高雄小港，從小只要看到飛機，就很開心的又叫又跳，父親都會帶她到機場外圍看飛機起降，當時她心想，如果能成為一名飛行員，翱翔在藍天，是一件非常帥氣的事情，所以報考陸軍官校時，體檢符合飛行生體位，嘗試自我挑戰，沒想到真的加入飛行的行列。

陳彥蓁透露，飛行員要能同時處理很多東西，包含眼、耳、口、手、腳的相互的協調，剛學飛時有點肢體障礙，手腳不協調，對她來說能成為一名飛行員，是一件不簡單的事情。

▲CH-47型機換裝訓練帶飛教官解說飛機操作姿態。（圖／翻攝軍聞社）

回憶自己的飛行路，陳彥蓁提到，加入飛行線前，看著電影、電視，覺得飛行員穿著很帥氣的飛行服，戴著飛行頭盔，說著流利的英文，好像操作飛機沒那麼難；加入飛行後才發現，要先克服對高度的恐懼，且全身協調性很重要。

陳彥蓁指出，眼睛檢查儀表，耳朵必須要聽著無線電中各航機狀況，嘴巴必須呼叫清晰，讓大家聽的懂、不佔頻，此外，手握迴旋桿、踩腳舵，要靈活交互運用，「我的五感神經是放大的，要時時注意飛行狀況，才能確保飛行安全」。

▲陳彥蓁上尉與TH-67型機帶飛的陳志強教官。（圖／翻攝軍聞社）

除了感謝爸媽還有航訓六十八、六十九期同學外，陳彥蓁說，能夠順利結訓，還要感謝TH-67型機帶飛的陳志強教官，「陳教官從我單飛開始，就一路教導我到T機結訓」，在她心情最低落時，教官重新建立她的自信心，告訴她要相信自己可以通過測驗，建立良好的飛行習慣及觀念，她內心相當感謝。