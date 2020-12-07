　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍首位CH-47SD直升機女飛官　陳彥蓁：不是壓力是任重道遠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼空運作戰隊首位女性飛行員陳彥蓁上尉。（圖／翻攝軍聞社）

▲空運作戰隊首位女性飛行員陳彥蓁上尉。（圖／翻攝軍聞社）

政治中心／綜合報導

陸軍出現首位CH-47SD直升機女飛官，陸軍飛訓部CH-47SD型機合格班日前結訓，陳彥蓁上尉正式通過換裝訓練科目鑑測，加入飛行序列，同時也是首位空中運輸直升機作戰隊女飛官。

據《軍聞社》報導，空運作戰隊飛行員陳彥蓁上尉完成換裝訓練後表示，擔心自己的表現不如預期，怕會辜負大家的期望，會更加督促自己，充實本職學能，成為一名優秀的飛行員，「我覺得不是壓力，而是會覺得任重道遠的感覺」。

▲▼空運作戰隊首位女性飛行員陳彥蓁上尉。（圖／翻攝軍聞社）

▲陳彥蓁上尉把握時間研讀各項技令準則。（圖／翻攝軍聞社）

陳彥蓁表示，家住高雄小港，從小只要看到飛機，就很開心的又叫又跳，父親都會帶她到機場外圍看飛機起降，當時她心想，如果能成為一名飛行員，翱翔在藍天，是一件非常帥氣的事情，所以報考陸軍官校時，體檢符合飛行生體位，嘗試自我挑戰，沒想到真的加入飛行的行列。

陳彥蓁透露，飛行員要能同時處理很多東西，包含眼、耳、口、手、腳的相互的協調，剛學飛時有點肢體障礙，手腳不協調，對她來說能成為一名飛行員，是一件不簡單的事情。

▲▼空運作戰隊首位女性飛行員陳彥蓁上尉。（圖／翻攝軍聞社）

▲CH-47型機換裝訓練帶飛教官解說飛機操作姿態。（圖／翻攝軍聞社）

回憶自己的飛行路，陳彥蓁提到，加入飛行線前，看著電影、電視，覺得飛行員穿著很帥氣的飛行服，戴著飛行頭盔，說著流利的英文，好像操作飛機沒那麼難；加入飛行後才發現，要先克服對高度的恐懼，且全身協調性很重要。

陳彥蓁指出，眼睛檢查儀表，耳朵必須要聽著無線電中各航機狀況，嘴巴必須呼叫清晰，讓大家聽的懂、不佔頻，此外，手握迴旋桿、踩腳舵，要靈活交互運用，「我的五感神經是放大的，要時時注意飛行狀況，才能確保飛行安全」。

▲▼空運作戰隊首位女性飛行員陳彥蓁上尉。（圖／翻攝軍聞社）

▲陳彥蓁上尉與TH-67型機帶飛的陳志強教官。（圖／翻攝軍聞社）

除了感謝爸媽還有航訓六十八、六十九期同學外，陳彥蓁說，能夠順利結訓，還要感謝TH-67型機帶飛的陳志強教官，「陳教官從我單飛開始，就一路教導我到T機結訓」，在她心情最低落時，教官重新建立她的自信心，告訴她要相信自己可以通過測驗，建立良好的飛行習慣及觀念，她內心相當感謝。

ET快訊
全車都在看！對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？
毀了阿翔新車！撞上拖板車「尪第一反應」Grace不敢相信
青山宮遶境嗨整晚！林昶佐「爽了一整天」被灌爆
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3家純網銀哪家進度最快　金管會：與國外合作、有電商的那家

和民主黨前官員會談　馬英九：台灣兩大黨應合作促成兩岸對話

萊豬行政命令未討論就表決　林為洲嗆綠委：不敢為政策辯護就撤銷

坦承青山宮遶境太吵「是大問題」　柯文哲：開事後檢討會

陸軍首位CH-47SD直升機女飛官　陳彥蓁：不是壓力是任重道遠

高嘉瑜剪完髮又綁回公主頭　「網友跟髮型師可能都覺得氣餒」

青山宮遶境半夜鞭炮聲不斷　民眾灌爆蔡英文臉書

快訊／F-16構改升級　空軍曝最新進度：今年底可獲22架

快訊／高嘉瑜掰了「公主頭」　親曝剪髮原因一次喀嚓20cm

ET民調／10大政治領袖排行巨變！陳時中走下神壇　侯友宜穩坐第一

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

3家純網銀哪家進度最快　金管會：與國外合作、有電商的那家

和民主黨前官員會談　馬英九：台灣兩大黨應合作促成兩岸對話

萊豬行政命令未討論就表決　林為洲嗆綠委：不敢為政策辯護就撤銷

坦承青山宮遶境太吵「是大問題」　柯文哲：開事後檢討會

陸軍首位CH-47SD直升機女飛官　陳彥蓁：不是壓力是任重道遠

高嘉瑜剪完髮又綁回公主頭　「網友跟髮型師可能都覺得氣餒」

青山宮遶境半夜鞭炮聲不斷　民眾灌爆蔡英文臉書

快訊／F-16構改升級　空軍曝最新進度：今年底可獲22架

快訊／高嘉瑜掰了「公主頭」　親曝剪髮原因一次喀嚓20cm

ET民調／10大政治領袖排行巨變！陳時中走下神壇　侯友宜穩坐第一

喬治亞州長拒幫川普違法查選弊　「失寵」恐丟連任機會

闖廢棄眷村探險「驚見趴地扭曲僵屍」！　3年前同一地點也有人死

路透：美將祭出制裁名單　14名中港官員涉「驅逐香港民主派議員」

3家純網銀哪家進度最快　金管會：與國外合作、有電商的那家

大學教授曝「會認真看備審資料」：要找對的學生，不是成績最好的

艋舺青山宮1星洗版！2年前「同樣問題被罵慘」零改善：低級、野蠻

鬼父提超噁要求「邊看電視邊摸胸部」！小姊妹怒曝：至少摸5次↑

三顧攜手義大發表「膝軟骨細胞治療」成果　明年朝向異體研發

國旅大爆發！雪霸入園申請飆增3萬人　山難同步創新高年增34人

台中婦酒後攀越柳川護欄　失足摔4米深河床大喊救命

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

剪去20cm長髮！網直呼「超清純」　高嘉瑜：先弄頭髮再整理房間

ET民調／10大政治領袖排行巨變！陳時中走下神壇

青山宮遶境半夜鞭炮聲不斷　民眾灌爆蔡英文臉書

量羅志祥泳池被拒　北市：再被拒就開罰

快訊／高嘉瑜掰了「公主頭」　親曝剪髮原因一次喀嚓20cm

網路罷免近6萬大關　吳思瑤批羅智強：問政零分

邱國正拒涉私菸案特勤回任、發6000摸頭金？國安局曝真相

藍委嗆蘇貞昌：靠說謊欺騙百姓

高嘉瑜剪完髮又綁回公主頭　「網友跟髮型師可能都覺得氣餒」

3藍營前市長合體　他一句話曝玄機

青山宮遶境太吵　柯：開事後檢討

陳致中進酒吧　副會長身分曝光　

快訊／花蓮情侶檔澳洲打工車禍1死1傷

空軍F-16構改升級　空軍：今年底可獲22架

更多熱門

相關新聞

女登北大武山摔邊坡　空勤總隊吊掛下山

女登北大武山摔邊坡　空勤總隊吊掛下山

徐姓女子與先生攀登北大武山，1日下午回程時，途經登山步道7公里處不慎滑落邊坡受傷，屏東縣政府消防局獲報會同警方、林務人員上山搜救，2日大早申請空勤總局直升機將救下山，送醫治療。

第3波感染潮！南韓日增504例...恐醫療崩潰

第3波感染潮！南韓日增504例...恐醫療崩潰

軍隊最大規模感染！南韓新冠日增583例　直逼顛峰

軍隊最大規模感染！南韓新冠日增583例　直逼顛峰

操作無人機慘撞警直升機　他面臨1年有期徒刑

操作無人機慘撞警直升機　他面臨1年有期徒刑

正妹女士官「甜露小虎牙」清新神照曝光　網暴動：早知道就簽下去

正妹女士官「甜露小虎牙」清新神照曝光　網暴動：早知道就簽下去

關鍵字：

陸軍直升機陳彥蓁

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

林志穎豪宅開箱！客廳停F1法拉利

8樓窗邊跳向雲梯車！男子手滑下墜慘死

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

中信教頭傳異動　林威助接機會大

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面