很久沒去夜市！他嘆無聊「重複性太高…」　這3點最有感：貴又髒

▲夜市示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣好幾個夜市過去人潮爆滿，不僅店面搶租，還是觀光客必朝聖的景點，但現在也傳出有的夜市百間店家歇業，有的被娃娃機攻佔。就有網友在PTT的Gossiping問卦「造成你少去夜市的，是哪些原因？」說他覺得夜市重複性太高、有點無聊，所以已經很久沒去了，文中更列出6點讓其他人選原因，話題引發熱論。

這位網友文中列出6點原因，分別是「1.東西太貴，商家不老實」、「2.環境太差，飲食不衛生」、「3.商家重複性太高，無聊」、「4.自己一個人，沒朋友」、「5.都差不多已經逛膩了」、「6.8+9一堆，不想去」，說他很久沒去夜市了，好奇大家少去的原因是什麼，「我少去的原因是3）重複性太高，有點無聊。」

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看到貼文後，網友們紛紛留言，「味道不好吃，衣服髮飾我老婆說好醜」、「有熊貓啊！需要夜市嗎」、「好吃比不上餐廳，便宜比不上小麵店」、「吃的東西太不均衡，大多都是澱粉+肉的組合」、「大型夜市都變成觀光夜市。以前做在地人 不好被淘汰。現在許多偏一次客，或包裝華麗做觀光客生意。」

其中，不少人都認為1、2、3是主要原因，「沒啥新東西，去一兩次就沒興趣了」、「夜市賣得比我家巷口還貴」、「當然1啊！去夜市吃下來比去餐廳還貴，傻子才去人擠人」、「走到哪都在蚵仔煎章魚燒炸魚條」、「早期夜市因為便宜聚集人潮，後來越來越誇張，又貴又髒，有些店家態度又差，這樣我還不如去餐廳。」