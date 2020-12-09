統一社福「衣舊有愛」　二手衣物溫暖全台弱勢

▲統一企業社會福利基金會，聯合統一企業集團旗下17家公司，一起進行寒冬送暖，將2手衣物配發全台弱勢團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統一企業社會福利基金會發起寒冬送暖「衣舊有愛」活動，聯合統一企業集團旗下的統一超商、統一實業、大統益、台灣神隆、統一精工、統奕包裝、統一職棒、悠旅生活等17家公司，並分別設立21個愛心回收站，將二手物資分送予全台弱勢團體，使今年冬天不再寒冷。

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統一企業社會福利基金會總幹事凃忠正指出，此活動從籌備、整理與裝箱歷經近2個月，鼓勵同仁愛物惜福，將不合身或還沒穿過的冬、夏季衣物轉贈給需要的機構，另與統一企業寶貝狗寵物品牌合作，鼓勵同仁將不需要的二手被單毛毯，提供給公益狗園度過寒冬。集團員工都非常有愛心，在捐贈衣物的同時，甚至還有員工特別將衣物送洗燙整並以全新透明袋一一包裝，小小的舉動，傳遞著員工心中點滴的溫暖。

凃忠正總幹事表示，此次公益活動共收到約42000件衣物及二手被單毛毯340件等，並由台南瑞恩康復之家的慢飛天使們一一拆箱，並依照男性、女性、孩童、二手被單等重新分類，再贈予社福NPO團體，受贈團體包括，新竹縣世光教養院、原住民永續發展協會、台南市龍崎教養院、台南瑞復益智中心、台灣兒童發展早期療育協會、花蓮縣加灣部落永續發展協會、流浪狗公益協會、愛心公益私人狗園等30個單位。此外，所有受贈配送皆由統一速達公司黑貓宅急便物流送至NPO團體。

基金會成立至今逾42年，服務內容除了全國急難救助業務外，另在殘障、濟急、困學、醫療、育幼、養老等方面也投入了相關的服務及資源，此次二手衣募集公益慈善活動，提升集團員工對公益活動之參與，以實際行動關心社會弱勢族群，實現愛與關懷並善盡社會企業責任。

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