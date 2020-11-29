八田語一3D彩繪主題餐廳邀弱勢齊圍爐　享本土優質豬

▲八田語一3D彩繪主題餐廳推出「善念化行動寒冬圍爐愛心餐會」，邀請長期受助之家庭一起圍爐用餐。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為響應黃偉哲市長關懷弱勢為優先之理念，八田語一3D彩繪主題餐廳老闆蘇鈺峰為了關懷弱勢家庭，以及推廣本土優質豬肉，29日推出「善念化行動寒冬圍爐愛心餐會」，透過台南市社會局、善化區公所及家扶中心，邀請長期受助之家庭一起圍爐用餐，希望此舉能讓這些家庭感受到社會正能量，對未來更加充滿希望。

社會局長陳榮枝代表黃偉哲市長出席一同圍爐並致贈感謝狀，郭國文立委、林志展議員、方澤心區長也特別到場感謝蘇老闆於忙碌之餘仍不忘回饋社會、關懷弱勢。



老闆蘇鈺峰表示，其從小攤販一路打拼成為餐廳老闆，因此深刻了解拚經濟的辛勞，今年又受到疫情影響，全球經濟受到嚴重打擊，經濟弱勢之家庭恐更加困難，因此籌辦本次愛心圍爐活動，並邀請民間團體及善心人士共同完成，經費若有不足會由餐廳吸收，若有結餘則將全數捐贈做公益。另外為了配合政府推廣臺灣豬肉，本次活動除了提供新鮮食材外，也包含嚴選本土優質豬肉供大家享用，呼籲同業多多使用臺灣優質豬肉，並落實食品安全，希望今天參與的弱勢朋友可以吃得安心，玩得開心！



黃偉哲市長表示，非常感謝蘇鈺峰老闆將善念化為行動，十分佩服蘇老闆急公好義的精神，除了提供滿桌佳餚給這些弱勢家庭用餐以外，也感受到蘇老闆溫暖又充沛的愛心。黃偉哲市長亦表示，為照顧弱勢民眾，台南市社會局設立愛心實物銀行，既不浪費物資，又能讓受助者購置真正需要的物資。目前市府共開辦佳里、溪北、溪南及永康分行，共計有4間實體店面。今年截至10月底，共收到1012萬6317元的物資捐贈，受益人數達2萬8282人，平均每月合計受益450戶以上，若民眾有需求可至各實物銀行及12處社福中心申請。



另外，台南市最近也完成公益平台大升級的作業，各界善心人士與團體皆可透過該平台提供協助給更多有需求的民眾，共同推展社會福利。期待在公私齊力的合作之下，能夠使更多弱勢家庭度過難關，也讓愛的力量更加強大，創造出幸福美好的大台南。



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