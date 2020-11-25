▲台中獅友送暖散播愛，捐30萬助弱勢學子翻轉未來。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「老市區新熱血，關懷學子你我一起來」，認捐台中中西區國小清寒學童課後輔導計畫啟動儀式，25日上午舉行。必比登推介餐廳金之園草袋飯負責人，同時也是卓越獅子會會長范家豪，以及現任臺中市議員、千羽家慈善會理事長張彥彤，代表捐助30萬元給台中市中區光復國小、西區大同、中正、大勇以及忠信國小。

計畫的發起人之一，卓越獅子會會長范家豪表示，長期以來，很多人的目光與社福資源都關注偏鄉以及郊區學校，卻忽略了舊城區的弱勢學子，中西區即便已經繁榮，但仍可看到M型化發展，不少孩子因為經濟緣故，無法參加課後輔導活動。范家豪會長說，他與議員張彥彤都是舊城區長大的孩子，私底下也是很好的朋友，都希望能夠為自己長大的社區做一些事情。

范家豪也提到，這個認捐計畫能夠成行，除了感謝張彥彤議員的千羽家慈善會，也要感謝獅子會各友會的熱情協辦與贊助；因為有大家的熱情，才能讓舊城區弱勢家庭的孩子們，不會因為資源的匱乏，在人生的道路一開始就輸在起跑點上，而喪失了未來無限美好的可能。

千羽家慈善會理事長，現任台中市議員張彥彤表示，千羽家慈善會自成立以來就在中西區各里舉辦頒發國中小學生獎助學金的活動，光是今年就有上千位學子獲獎；這次非常榮幸能夠和卓越獅子會的范會長共同發起這項活動，讓年輕學子能夠感受到社會的關懷與溫暖，讓善的理念與力量不斷擴散出去。

此次活動除了地主中區光復國小林筆藝校長外，西區包括中正國小楊敏芸校長、大勇國小鄭國男校長、大同國小馬任賢校長與忠信國小黃美樺校長，也都親自出席受贈，並對卓越獅子會與千羽家慈善會之善行表達感謝之意。