港媒：林鄭下週赴京述職「習近平接見」　抗疫成績被澳門比下去

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港特首林鄭月娥每年都在12月中下旬，展開年度述職行程。《香港01》引述消息稱，時間定於下週初，逗留約3至4日時間，按慣例將分別獲中共中央總書記習近平、國務院總理李克強接見，而抗疫成績表將成焦點，但由於香港新冠疫情再度爆發，難免被表現亮眼的澳門「比下去」。

▲香港疫情再起。（圖／路透社）

此次是林鄭月娥任內第四次上京述職，去年12月正值反修例示威，當時習近平曾表示，2019年是香港回歸以來，局面最為嚴峻和複雜的一年，稱讚林鄭在非常時期展示的勇氣和擔當，中央是充分肯定的，中央堅定支持其帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法。

如今一年過去，在港區國安法實施下，社會治安恢復穩定，但新冠肺炎來襲令港府疲於奔命，近日更是爆發第四波疫情，確診病例屢破百，儘管港府近日收緊社交距離措施，包括立法「禁足檢測」等，仍被批評反應慢。

報導指出，林鄭11月初曾上京爭取《施政報告》惠港措施，獲國務院副總理韓正會見，韓正當時提到希望香港把疫情防控作為頭等大事，但以現時走勢，要成功穩住疫情已不易，香港與大陸通關更是遙遙無期。

▲澳門特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）

反觀澳門，特首賀一誠今年是首次上京述職，其領導下的特區政府抗疫表現亮眼，已持續多月未有新確診。報導稱，港府難免相形見絀，此次領導人如何點評兩位特首值得關注。

參考11月訪京經驗，預計林鄭月娥本周末將前往深圳檢疫，之後再飛往北京，特首辦主任陳國基隨行。離港期間，由政務司司長張建宗署理特首職務，包括主持15日的行政會議。