案719「浙江台商」98%本土感染！　防疫旅館成破口？潛伏期是關鍵

▲案719浙江台商極有可能是本土個案。示意圖非本文當事人。（圖／記者陳政錄攝）



記者葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心8日公布2例境外移入確診，其中一例是浙江返台台商（案719），持3日陰性報告入境，但在居家檢疫期間出現症狀，採檢後確診，且Ct值偏低，研判是近日發病。而有關感染地區，發言人莊人祥也坦言，有可能還在境外潛伏期內，但也有可能是本土。

案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於8日確診（Ct值15）。

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莊人祥表示，個案發生症狀是在檢疫第12天，有可能還在境外感染的潛伏期之內，但的確也有可能是本土，不過台灣旅館都是一人一間，不會接觸到其他人，所以感染機會相對也比較低，會針對個案作病毒培養，看病毒株序列是不是跟中國大陸相同，才能釐清。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）



對於案719有可能是本土案例，台大兒童醫院院長黃立民表示，案719是不是本土個案以潛伏期判斷感染地最準，他強調有98%感染者潛伏期僅3-11天，所以案719浙江台商極有可能是本土個案。

根據《聯合報》報導，林口長庚醫院副院長邱政洵則認為，常見潛伏期為5-7天，但也有感染者逾14天才發病；該個案入境沒接觸他人，在台感染機率較低，應是潛伏期較長所致。三軍總醫院副院長、感染科醫師張峰義則指出「此案也可能早在疫調發病日前就發病。」