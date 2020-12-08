從做餅學徒到餅舖老闆　徐振芳捐贈復康巴士響應獅子會公益精神

▲徐振芳(左四)捐贈復巴響應獅子會公益精神。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從做餅學徒到餅舖老闆，桃園「順發香餅舖」老闆徐振芳，於事業有成後擔任博愛獅子會2020至2021年會長，長期關懷弱勢及熱心公益，8日捐贈復康巴士1輛給桃園市政府，期滿足身心障礙者搭乘復康巴士的交通需求，讓身心障礙者的交通需求更具便利性。

鄭市長說，桃園市博愛獅子會會長徐振芳先生14歲起離鄉背井到台北學習烘焙，1978年創立「順發香餅舖」，自開業以來堅持傳統，並嚴選原物料製作中式糕餅，不僅是五百戶地區的老店，也是桃園優質的伴手禮名店，在事業有成之餘更擔任博愛獅子會會長，推廣各項公益活動，以期回饋鄉里、造福人群。

徐振芳表示，他小時候離鄉背井到台北學習烘焙，其後在桃園創立中式糕餅店，開業迄今達42年，基於回饋社會的理念持續推廣公益，期盼透過本次的復康巴士捐贈，造福桃園更多行動不便的身心障礙者。

據指出，桃園升格前復康巴士僅約90輛，升格後市府積極招募民間捐贈，現已達182輛，目前桃園身心障礙者約8萬6,000人，登記搭乘復康巴士人數則約9,300人，大多為就醫、復健等交通需求。包括市議員李柏坊、李光達、市府社會局長鄭貴華、桃園市博愛獅子會會長徐振芳伉儷、國際獅子會300G2區總監魏淑蓮及獅友一同出席活動。

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