高雄計程車惡火逆轉！搬出遺體「安全帶還插著」…運將揮手仍慘死

記者柯沛辰／綜合報導

高雄捷運凱旋站1號出口外7日晚間10點多發生計程車起火，導致66歲謝姓運將在車內活活燒死。起初外界懷疑3C產品是燃燒主因，但警消調查發現，儀錶板有嚴重碳化痕跡，加上監視器拍下火勢是瞬間竄出，又有目擊者證稱死者曾揮手求救，因此不排除車輛機件故障或短路，火調科持續調查中。

謝姓運將開計程車已有13年，7日晚間9點多在凱旋站外排班候客，怎料現場無預警傳出爆炸聲響，車輛隨即陷入火海。有目擊者指出，謝姓司機疑似受困，當下一度探出車窗揮手向外求救，但火勢太過猛烈，等消防到場時，車輛已燒得面目全非。

▲▼高雄前鎮凱旋站外7日晚間傳出爆炸聲響，計程車瞬間起火燃燒。（圖／記者吳奕靖攝）

警消到場滅火後，發現殘骸門窗依舊緊閉，立即用破壞剪破門進入。不過，根據《聯合新聞網》報導，當時遺體疑似還繫著安全帶、插銷仍插著，現場未尋獲3C產品殘骸，加上監視器顯示車輛是瞬間起火、火勢竄出車外，不太可能是手機、平板燃燒，所以幾乎排除3C產品釀禍。

初步調查，謝姓司機生前無重大疾病，疑似起火造成中控鎖或車門故障，導致他未能在第一時間逃生。但由於駕駛座、儀錶板嚴重炭化，究竟是機件故障？線路走火？還是有相關助燃劑釀禍？目前尚有諸多疑點，有待後續進一步化驗釐清。

▼消防破門搬出遺體，發現死者仍繫著安全帶。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

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