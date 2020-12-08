疫情反彈「成都大封城？」　官方：假消息

▲成都官方開始封鎖、消毒爆發疫情的相關場所。（圖／翻攝 四川觀察）

記者任以芳／綜合報導

大陸成都市出現疫情反撲，網路開始大量謠傳「成都衛健委將視情況採取措施，不排除實施封城。」對此，成都市衛健委宣傳處今（8日）最新回應，這是假消息，截至目前，沒有發佈類似消息。

根據成都市郫都區新冠肺炎疫情防控指揮部最新消息，郫都區7日晚間完成郫筒街道太平村（中風險地區），郫都區人民醫院，郫都岷山中學，沙西農貿市場，中冶中央公園小區5個風控地區的採樣工作，共採集19434例樣本，目前仍是封閉狀態。

▲成都疫情反彈，所有交通樞紐嚴陣以待。（圖／記者任以芳攝）

郫都區疫情防控指揮部啓動郫筒街道8日凌晨，針對6個村、社區流調工作，郫筒街道設置175個核酸檢測點，唐昌鎮設置8個核酸檢測點，1100名疾控人員，5000名黨群幹部志願者24小時輪崗檢測。

成都市郫都區教育局今也發佈最新通知，請在位於中風險區域學校（幼兒園）工作和就讀的所有教職員工、學生從2020年12月8日凌晨起，按照學校通知主動接受核酸檢測並自覺居家隔離。

2020年12月6日8時至2020年12月7日8時期間前往過郫都區人民醫院、2020年11月23日至12月7日到過郫筒街道太平村11組的所有師生員工，請及時向所在學校（幼兒園）報告登記，並於2020年12月8日24時前主動前往指揮部公告的監測點接受核酸檢測。