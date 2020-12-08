　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情反彈「成都大封城？」　官方：假消息

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 成都、疫情。（圖／翻攝 四川觀察）

▲成都官方開始封鎖、消毒爆發疫情的相關場所。（圖／翻攝 四川觀察）

記者任以芳／綜合報導

大陸成都市出現疫情反撲，網路開始大量謠傳「成都衛健委將視情況採取措施，不排除實施封城。」對此，成都市衛健委宣傳處今（8日）最新回應，這是假消息，截至目前，沒有發佈類似消息。

根據成都市郫都區新冠肺炎疫情防控指揮部最新消息，郫都區7日晚間完成郫筒街道太平村（中風險地區），郫都區人民醫院，郫都岷山中學，沙西農貿市場，中冶中央公園小區5個風控地區的採樣工作，共採集19434例樣本，目前仍是封閉狀態。

▲▼ 成都、疫情 。（圖／記者任以芳攝）

▲成都疫情反彈，所有交通樞紐嚴陣以待。（圖／記者任以芳攝）

郫都區疫情防控指揮部啓動郫筒街道8日凌晨，針對6個村、社區流調工作，郫筒街道設置175個核酸檢測點，唐昌鎮設置8個核酸檢測點，1100名疾控人員，5000名黨群幹部志願者24小時輪崗檢測。

成都市郫都區教育局今也發佈最新通知，請在位於中風險區域學校（幼兒園）工作和就讀的所有教職員工、學生從2020年12月8日凌晨起，按照學校通知主動接受核酸檢測並自覺居家隔離。

2020年12月6日8時至2020年12月7日8時期間前往過郫都區人民醫院、2020年11月23日至12月7日到過郫筒街道太平村11組的所有師生員工，請及時向所在學校（幼兒園）報告登記，並於2020年12月8日24時前主動前往指揮部公告的監測點接受核酸檢測。

ET快訊
野生「女子天團」現身苗栗爬山！　她還爬上樹超敏捷
味全龍拒抽籤、聯盟代抽　確定明年選秀順位第5
名嘴陳建名指陳鴻文「收1千萬打假球」　判決出爐
台股創新高卻沒發大財　一圖看懂只漲「這4檔股票」
Angelababy不認已婚！聽到黃曉明0反應　下秒動作爆5
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福州大學女足隊「染髮被判輸球」　教練衝去買快染劑…還是不夠黑

搶救古生物化石！　內蒙發現大量恐龍蛋、足跡

疫情反彈「成都大封城？」　官方：假消息

香港第四波疫情更複雜！　林鄭月娥公佈「加辣」限聚措施

霸道男「想充手機」硬要隔壁女換座位　怒罵：我身分高你就應該讓

成都爆3例本土確診　官方：迅速進入「戰時狀態」

不可思議奇想　北京到墨爾本將建高鐵？　

美女OL拼工作「公司最晚下班」！28歲淋巴癌4期：我是家裡支柱

趕走2賣淫女　村委會懲罰「整棟樓停水3個月」

陸專家張文宏：全球疫情在1到2年內不會結束

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

福州大學女足隊「染髮被判輸球」　教練衝去買快染劑…還是不夠黑

搶救古生物化石！　內蒙發現大量恐龍蛋、足跡

疫情反彈「成都大封城？」　官方：假消息

香港第四波疫情更複雜！　林鄭月娥公佈「加辣」限聚措施

霸道男「想充手機」硬要隔壁女換座位　怒罵：我身分高你就應該讓

成都爆3例本土確診　官方：迅速進入「戰時狀態」

不可思議奇想　北京到墨爾本將建高鐵？　

美女OL拼工作「公司最晚下班」！28歲淋巴癌4期：我是家裡支柱

趕走2賣淫女　村委會懲罰「整棟樓停水3個月」

陸專家張文宏：全球疫情在1到2年內不會結束

趙斗淳「監獄裡常常DIY」洩慾！　認了：聽到電視聲就有滿滿慾望

新北U18／「旅日旅美都是舞台」　陳冠宇看好林昱珉未來

台股再創收盤新高！台積電回神站上525元再創新天價　指數漲103點收14360點

樂高重現松菸10大場景！改造古董級「消防栓水帶箱」首度開箱

雷納德條款？NBA全美直播賽事禁輪休　違規重罰288萬

花蓮跨年卡司再+1　「超大咖天后」開唱...還要合體神秘嘉賓

青山宮執行長致歉：165週年紅壇增14個　擴大舉辦人潮超過預估

威廉《綜藝3國智》跳遠重擊尾椎！　女友見「側臉無毛」怒開罵

中職／新任體育署長聽取各隊意見　6搶1要組最強國家隊

直播／DIOR 2021早秋男裝超可愛　看衣服前先看「變形Logo字」

大陸熱門新聞

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

高檔火鍋約會！女模狂點8.7萬　富商落跑

10km超深迷宮洞穴　3男4女玩3天失蹤

號稱女變男！　陸流行「轉胎丸」禍害胎兒　

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

一家四口吃河豚中毒　爸當晚慘死

砂石車撞倒工人　他遭活埋當場斃命

患者家到處是病毒　成都新增2確診

美女OL拼工作「公司最晚下班」　28歲淋巴癌4期

即／成都新增1人確診　宣布封村

癌末女昏迷3hrs死亡　醫護才發現心口插刀

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

港中遊行8人被捕！學生會譴責校方為虎作倀

高中生跳橋身亡！女友心碎「躺在遺體旁」陪伴

更多熱門

相關新聞

成都爆3例確診　官方：迅速進入戰時狀態

成都爆3例確診　官方：迅速進入戰時狀態

四川省成都市新增3例新冠肺炎本土病例，四川省委書記彭清華8日表示，要迅速進入戰時狀態，爭分奪秒、全力以赴，採取最堅決、最果斷、最嚴格、最有效的措施，紮實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，把疫情影響控制在最小範圍。

20歲成都女染疫！14天內去多家酒吧high

20歲成都女染疫！14天內去多家酒吧high

四川成都爆本地確診　醫院緊急封閉管理

四川成都爆本地確診　醫院緊急封閉管理

重回武漢／博覽中心重現「全面封鎖

重回武漢／博覽中心重現「全面封鎖

關鍵倒數3天！南韓釜山「超前佈署」防堵病毒

關鍵倒數3天！南韓釜山「超前佈署」防堵病毒

關鍵字：

成都封城假消息

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面