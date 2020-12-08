20歲成都女染疫！14天內去多家酒吧high　趴趴走逛完半個城市

▲人們排隊接受新冠病毒檢測。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都官方8日最新通報，0點到6點，成都市新增3例新冠肺炎確診病例。其中1人為7日郫都區確診病例的密切接觸者篩查發現，另外2人為居民核酸篩查中發現。通報顯示，其中一名20歲女患者在近14天內去過多家酒吧。網友看後嚇瘋，「這個行動軌跡，半個成都都逛完了。」

通報顯示，新增的3流調溯源顯示，患者1為趙姓女子，20歲，無固定職業，居住於成華區崔家店華都雲景台社區，是郫都區7日確診病例的孫女。

近14天內，患者主要停留的場所包括，中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧里小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等。

患者2為李姓女子，71歲，農民，居住於郫筒街道太平村11組，是郫都區7日通報確診病例的同村村民，12月8日於太平村居民篩查中檢出核酸陽性。近14天內，患者主要停留的場所包括，太平村一茶館、太平村一小診所、新民場鎮。

患者3為張姓女子，68歲，農民，居住於郫筒街道太平村11組，也是郫都區7日確診病例的同村村民。近14天內，患者主要停留的場所包括，太平村菜市場、三道堰鎮三堰村安置點。

目前已追蹤排查上述病例在本市的密切接觸者46人。對病例曾活動過的場所已進行終末消毒。截至12月8日6時，累計已完成採樣24598人，已完成檢測24057份，除首例病例外，已檢出4例陽性，已報告為確診病例，24053人均為陰性，其餘結果待出。已完成環境及食品樣採集468份，其中陽性11份（均在病家），陰性405份，其餘結果待出。