香港「國安法官」接炸彈恐嚇　中聯辦譴責：支持港府嚴正執法

▲香港「國安法官」蘇惠德。（圖／翻攝香港司法機構）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港「國安法官」蘇惠德日前接到恐嚇電話，對方威脅要「炸死他老婆、子女」。香港中聯辦7日發聲明強烈譴責該行徑，強調堅決支持港府嚴正執法，以維護香港法治。

中聯辦表示，事發後，特區政府已嚴正聲明，表示絕不姑息這種干擾和破壞特區政權機關依法履職的違法行為，警方必定嚴正執法，確保社會安寧，一些重要法律團體和各界人士也紛紛發聲，對事件感到震驚，認為「全香港人必須一齊譴責威脅法官的行為」，堅定支持法官依法履職，「這說明確保法官履職安全，確保司法獨立不受干擾，是維護特區法治秩序應有之義，也是香港社會基本共識。」

中聯辦指出，香港國安法頒布實施以來，香港社會秩序逐步回復正常，進入了由亂向治的關鍵時期，行政長官按照香港國安法規定，指定若干法官負責處理危害國家安全犯罪案件，指定法官根據基本法和香港國安法對香港特區管轄的國安案件進行公正審判，既是履行特區維護國家安全憲制責任的要求，也是切實保障香港居民合法權益的需要。

中聯辦提到，少數激進分子企圖借恐嚇指定法官以影響案件的裁決，不僅嚴重損害香港法治秩序，更是對香港國安法的公然挑戰，「我們堅決支持特區政府和警方果斷執法，盡快偵破案件，嚴懲違法分子，保護法官人身安全，捍衛香港法治精神。」

中聯辦強調，法治是香港社會的核心價值，任何公然挑戰法律和公序底線的行徑，都是不得人心的，也是不能容忍的，「相信社會各界會共同支持特區依法履行維護國家安全的職責，維護香港社會長治久安，確保『一國兩制』行穩致遠。」

▼香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

