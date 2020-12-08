安寧病房離奇命案！癌末女昏迷3hrs死亡　醫護才發現「心口插刀」

▲香港一癌末病人被發現離奇死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

香港7日發生一起離奇命案！一名癌症末期女病人自今年10月中起入住葛量洪醫院安寧病房，當天早上大約4時許病房職員發現她沒有脈博及失去知覺。院方隨後通知家屬，醫生於早上大約7時許宣告病人死亡。沒想到，病房職員之後為病人更換衣服時，發現她左邊胸口有刀，於是立刻報警。

綜合港媒報導，警方表示，在今早約11時收到該院職員報案稱，死者被證實死亡，其後發現她左邊胸口有刀，現列作求警調查，交由西區重案組第二隊跟進。案情指，死者為一名60歲姓曾姓婦人，死因有待驗屍後確定。

葛量洪醫院發言人表示，一名末期癌症女病人自今年10月中起入住該院安寧病房，病人入院後，院方一直為其提供適切治療及評估。

7日大約4時許病房職員發現病人沒有脈博及失去知覺，院方隨後通知家屬，醫生於早上大約7時許宣告病人死亡。病房職員及後為病人更換衣服時，發現病人左邊胸口有刀（discovered a knife on her left chest），於是立刻報警。

發言人稱，該院對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助，院方非常關注有關個案，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過，將於8星期內提交報告。

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