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煮火鍋吃掉一整顆高麗菜「停不下來」！網友推爆它：冬天才好吃

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羊肉爐。（圖／替代照，非本文當事羊肉爐。）

▲很多人吃火鍋必備高麗菜。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

冬天一到，就是火鍋的旺季，煮什麼配料才好也變成熱門話題。就有男網友在PTT的Gossiping板上發文，說火鍋很多料可能吃幾個就會膩，唯獨高麗菜的爽脆口感讓他根本停不下來，一餐就吃掉半顆，甚至心情好就煮掉一整顆，忍不住問卦「高麗菜是最好吃的葉菜類嗎？」話題引發共鳴。

這位男網友在文中表示，最近因為天氣很冷，所以他常常煮火鍋，發現火鍋很多料可能吃幾個就有點膩了，「唯一就是高麗菜，高湯燙一燙直接吃，爽脆口感完全停不下來。」所以他一餐吃半顆絕對沒問題，心情好更是一煮就一顆，「那麼，高麗菜是不是最好吃的蔬菜？有沒有八卦？？」

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▲▼小火鍋（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO說，吃火鍋一直吃料會膩，只有高麗菜吃不膩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

看到貼文後，就有網友馬上共鳴道「4，真的4」，更直呼台灣高麗菜讚爆，「是台灣的高麗菜才好吃。國外品種很難吃」、「國外高麗菜很硬」、「可生吃可炒可煮湯可做菜乾，又便宜，王者」、「是台灣高麗菜好吃吧」、「是最好吃的『便宜』蔬菜」、「高麗菜吃起來甜甜脆脆的，心情會好」、「要能煮到軟軟的。」

也有人發表不同意見，「不，是大陸妹」、「萵苣家族最強的是A菜吧」、「大白菜哩」、「地瓜葉屌打，國外沒得買」、「唯一支持空心菜」、「包心白菜表示：……」、「大白菜最好吃，還有冬天要吃茼蒿跟蘿蔔。」還有網友大推一種「冬天盛產」的蔬菜，「火鍋沒茼蒿就不要叫做火鍋了，特別還要山茼蒿」、「茼蒿唯一選擇，沒買到不煮火鍋」、「火鍋只推山茼蒿，不服來戰。」

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