國旅大爆發！雪霸入園申請飆增3萬人　山難同步創新高年增34人

▲雪霸國家公園2020年通過入園申請的遊客激增3萬人，但1月到11月底止山難救援案件也暴增至34件，創下歷史新高。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

受疫情影響，國外旅遊銳減，國內旅遊卻大爆發，尤以登山健行運動更蔚為盛行；據雪霸國家公園統計，2020年通過入園申請的遊客大增，較去年增加近30000人，而1月到11月底止山難救援案件也暴增至34件，也創下園區歷年山難件數最高的紀錄。

雪霸國家公園管理處表示，雪霸國家公園8大登山路線申請入園的登山客比2019年多了3萬人，創下新高紀錄，2018年通過申請入園的遊客數為5萬6923人、2019年6萬1841人，2020年則有9萬1644人通過申請。至2020年11月底，雪霸園區山難案件共34件，已是歷年來山難件次最多的1年，其中受傷15件、迷途7件、高山症5件、因病3件、墜落2件、體力透支和受困各1件，也造成2人死亡，1人失蹤至今未尋獲。

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雪管處指出，隨著登山客及遊客大增，今年雪霸的山難救援事件也大增，件數創下歷年最高紀錄；最近即將進入雪季，雪管處除了加強安全宣導，也特別提醒遊客注意行前準備，且在登山途中應更加留意，民眾登山裝備一定要充足，減少意外的發生。

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