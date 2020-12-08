天候不佳影響台鐵瑞芳猴硐段搶修進度　林佳龍：朝13日通車努力

▲交通部長林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵瑞芳到猴硐路段4日發生大規模邊坡滑動，導致台鐵北宜路線阻斷，目前仍在搶修當中。交通部長林佳龍8日受訪時表示，會朝13日恢復通車的目標努力，並已責成台鐵局針對邊坡檢測分級、管理進行檢討，三個月內完成。

林佳龍8日在立法院受訪時表示，因天候狀況不良，導致進度稍受影響，目前機具、人力都全力配合搶修，仍會朝13日恢復通車的目標努力。

▲台鐵瑞芳=猴硐土石坍塌。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）



台鐵猴硐段邊坡，台鐵邊坡檢測被列為Ｃ級（相對穩定），卻發生坍方事故，凸顯邊坡檢測分級認定恐有問題。對此，林佳龍表示，邊坡分為四級，包括認定標準、落石監測、巡檢等工作，他已請台鐵局進一步參考高鐵、高速公路的邊坡監測及預防措施，進行徹底檢討。

林佳龍說，這次台鐵在預警、應變上算處置得宜，避免掉可能發生的重大災難，但也要重新檢視既有規範，包括邊坡分級等相關認定，並建立告警、監測等相關辦法，他已責成台鐵局在三個月內就邊坡分級、監測、管理進行檢討，完善制度。

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