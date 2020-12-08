台鐵東線「3日內行駛計畫」一覽！周四前宜花東對號車不開

▲台鐵東部幹線持續搶修中。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

受到上周起連日大雨影響，台鐵瑞芳-猴硐間邊坡滑動，東西正線路線不通。交通部台鐵局正在搶修中，預計12月13日05時恢復單線雙向通車，台鐵局公布今（8）日起至10日共3天的行駛計畫，其中樹林往宜蘭、花蓮、台東列車與樹林=宜蘭間對號車停駛。

台鐵局表示，自12月4日起旅客持受影響區間未使用之乘車票辦理退票，比照天然災害不扣手續費(全額退費)。因路線搶通時間尚無法確定，考量旅客行程規劃亦受影響，故在中斷路線恢復通車之前，凡旅客持受影響區間之乘車票(包含當日乘車票、預售票及團體票)申請退票一律不收退票手續費。

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例如於12月9日辦理乘車日110年1月3日台北往宜蘭退票，如退票當天路線仍未搶通則不扣手續費。前述車票如符合本案免收退票手續費但已扣手續費者，得憑退票證明退還已收手續費。

台鐵局表示，本次路線中斷視同天災，考量環島旅程於該區間有旅行之不便性，TR PASS使用期涵蓋中斷期間者，得延長1天使用，例如指定啟用日期為11日(3日券有效期至13日)，則延長使用期至14日。

另為維護旅客權益、減少旅客損失，凡定期票跨越受影響區間者，比照颱風依路線中斷天數延長使用效期，例如旅客持有效期109年12月1日至109年12月30日宜蘭-台北定期票，如路線於12月13日恢復單線通車，則可延長定期票使用期限9天，至110年1月8日。

▲台鐵東部幹線預計12/13恢復通車。（圖／台鐵局提供）

12月8日到12月10日止(星期二到四)列車行駛計畫：

(一)對號列車部分：

(1)樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

以下車次，因編組運用關係全區間停駛：

1.樹林=台東642次。

2.樹林=花蓮605、212、241次。

3.樹林=蘇澳262、261次。

4.台東=花蓮611。

以下車次，因編組運用關係部分區段停駛：

1. 七堵=花蓮間停駛272、175、271、280、282次。

2.1次 (七堵=高雄=台東=花蓮)行駛。

2次 (花蓮=台東=高雄=七堵)行駛。

(2)12月8至12月13日(6天)增開5410次樹林=七堵，(樹林按410次時刻07:34開，以下照延行駛)，沿途停靠樹林、板橋、臺北、松山、南港、汐止、七堵。

(3)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(4)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

(5)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(6)12月8日至12月13日，部分列車增停如下：

1. 441次增停鹿野、關山、池上、富里、瑞穗、光復、

鳳林、壽豐、吉安、羅東、宜蘭等站。

2. 324次增停鹿野站。

3. 203次增停南澳站。

4. 401次增停南澳站、東澳站。

(二)區間車部分：

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。