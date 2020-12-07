「珍珠港事變」將在太空爆發　美軍參聯會主席：陸軍退出未來舞台

▲太空成為世界各國爭搶的新地盤。（圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）指出，太空戰爭將會是未來關注的領域，將電力供應、網際網路、太空領域列為未來最需要重點保護的方向，且在未來的「預算戰爭」中，陸軍很可能成為失敗者，「正如許多作家寫的那樣，下一個珍珠港事件可能就發生在太空。我會傾向於投資以海、空、太空為中心的項目，在未來的幾年中我們將不得不這樣做。」

作家韋徹特（Brandon J.Weichert）的一篇《為俄羅斯的太空珍珠港做準備》的文章中提到，美國對於衛星的依賴程度超越世界上任何國家，一旦衛星所提供的通信與協調被破壞，美軍立即「聾、啞、瞎」，中俄可以輕易利用技術能力改寫對他們有利的地緣政治。

麥利回應，衛星對美國通信系統、命令、控制或導航系統非常重要，特別是導航和計時系統，目前太空確實是美軍的薄弱環節。他指出，某些國家可能嘗試透過電子戰系統或太空攻擊，但未來太空軍將會成為美軍防禦系統的「大前鋒」。

▲中國的嫦娥五號最近登上月球，展現中國對於太空領域的高度重視。（圖／新華社）



英國空軍參謀長威格斯（Mike Wigston）也同意這個看法，「俄羅斯與中國都在研發反衛星武器，未來幾年的衝突可能還不在太空，但我毫不懷疑戰爭很快就會過渡到太空，甚至有可能在太空中決定戰局。」

他補充，「如果我們今天不思考和做好準備，到那時準備必然不足。沒有太空，沒有銀行交易；ATM裡沒有現金；沒有汽油；交通堵塞；網路故障，我只舉了幾個例子，太空對人民的生活至關重要。」

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