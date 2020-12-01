婚禮開「前女友桌」！新人硬邀致詞「可能不會幸福」...下場慘爆

▲婚禮主持人分享遇到奇葩新人的崩潰經歷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

分手了還能當朋友嗎？一般人都會盡量避免邀請舊愛來參加婚禮，以免發生尷尬情況。不過一名婚禮主持人就透露，曾經遇到一對奇葩新人，竟然邀請「前任女友們」參加婚禮，還安排她們上台致詞，最後果然將場面搞得很難堪。

一名婚禮主持人在論壇Dcard，以「婚禮上遇到的傻眼新娘」為題發文分享奇葩婚禮，指他之前曾遇到一對較開放的新人，在婚禮上特別開設了一桌「前女友」桌。事前在和新娘核對流程時，對方並沒有提到要和這桌互動。不過新娘卻在婚禮當天，請原PO邀請她們上台發表感言。原來這「前女友桌」是新郎自己私心請她們來的，新娘其實很不爽前任們，才會故意要他去cue前女友們。

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▲婚宴開了一桌「前女友」桌。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

為了不破壞現場尷尬氣氛，原PO在婚禮開始前就先與其中一名前女友套好，到時候點到她就說些祝福的話笑笑帶過就好。不料，這位前女友上台後說，「三年前如果他沒有遇到更適合他的人，現在在台上的可能是我。但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人，恭喜兩位。」原PO崩潰直呼，那位前女友還真有勇氣，「當下真的不知道該拍手還是...，只好硬著頭皮帶著現場的其他來賓拍手。」

原PO最後還語重心長表示，面對這對夫妻的奇葩要求百感到無奈，但礙於職業本身多多少少會有這種狀況發生，也呼籲網友們在結婚之前，要與另外一半好好溝通，不要意氣用事，這樣不但會成為笑柄，還會成為全場的焦點。

▲原來新娘超不爽這桌「前女友」。（圖／unsplash）

文章曝光後掀起熱議，許多網友紛紛在底下留言，「新郎也太白目了吧！」、「前女友那段真的是尬爆了！」、「婚禮主持人原來需要會十八般武藝嗎？」、「樣樣都會！有錢就好辦事！」、「我的天啊！新娘也太可憐了吧？」、「CUE前女友的也太可怕，主持人被迫CUE不怕被不知情的參加者說話嗎?」、「我覺得前女友講得蠻好的阿...不過新郎蠻智障的」。

還有疑似在現場的網友回應表示「那場該不會就是我姐有去的那場吧，她回家就跟家人說今天遇到超可怕的現場哈哈哈哈」。